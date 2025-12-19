4 миллиона долларов "из воздуха": силовики и НБУ так и не спросили таможню, как деньги Миндича попали в Украину

Государственная таможенная служба рассказала, интересовался ли кто происхождением денег в громком коррупционном скандале

Тема происхождения долларовых банкнот в деле о так называемых "пленках Миндича" не заинтересовала правоохранительные органы и нардепов, инициировавших публичные слушания. По крайней мере, они официально не пытались выяснить, как иностранные банкноты попали на территорию Украины или, возможно, узнали об этом как-то иначе — неофициально или интуитивно. Речь идет об изъятых во время обысков $4 млн, фото которых распространяли силовики. Часть из них — новенькие доллары в заводской упаковке предприятий Федеральной резервной системы США.

В ответ на официальный запрос "Телеграфа" Государственная таможенная служба Украины заявила, что не получала по этому поводу запросов от заинтересованных сторон — ни от силовых органов, ни от Нацбанка, ни от представителей Верховной Рады.

"Согласно базе данных системы электронного документооборота, запросы от НАБУ, САП, Национального банка Украины, народных депутатов Украины относительно ввоза на таможенную территорию Украины долларовых банкнот, фигурирующих в деле о так называемых "пленках Миндича", в Гостаможслужбу не поступали", — говорится в эксклюзивном ответе для "Телеграфа" от начальницы отдела пресс-службы и взаимодействия с общественностью — официального пресс-секретаря Гостаможслужбы Алевтины Топчиевой.

Ответ ДМС по запросу "Телеграфа"

Она также пояснила, что таможенные органы не наделены полномочиями по осуществлению досудебного расследования дел о контрабанде. Они лишь сообщают о таких фактах (о своих подозрениях) правоохранительным органам.

Доллары банкноты по делу по "пленкам Миндича"

В то же время Топчиева заверила, что Гостаможслужба осуществляет "мероприятия по предотвращению и противодействию незаконному перемещению валютных ценностей через таможенную границу Украины".

Также она предоставила "Телеграфу" статистику выявленных фактов нарушений таможенного законодательства при перемещении валюты:

2021 год — 210 фактов;

2022 год — 47 фактов;

2023 год — 77 фактов;

2024 год — 32 факта ;

; январь – октябрь 2025 года — 31 факт

Количество фактов нарушения законодательства при перемещении валюты

Если верить этой динамике, количество нарушений по сравнению с довоенным периодом только уменьшается. Или же они становятся незаметными для таможенников.

Похожую динамику Гостаможслужба предоставила и по объемам временно изъятой валюты (вероятно, на время расследований):

2021 год — 34,2 млн грн;

2022 год — 7,8 млн грн;

2023 год — 63 млн грн;

2024 год — 568 тыс. грн ;

; январь – октябрь 2025 года — 938 тыс. грн.

Алевтина Топчиева уточнила, что в 2025 году поставками иностранной валютной банкноты в Украину занимались 7 банков, а с начала полномасштабного вторжения — 8.

Никаких имен и разбивки объемов завоза по банкам Гостаможслужба не предоставила. Там пояснили, что раскрывают эти данные только в ходе досудебных расследований (что, учитывая отсутствие запросов по делу Миндича, сейчас "не ко времени"), а также по запросам Антимонопольного комитета.

Из официальной статистики Нацбанка также виден рост в Украине спроса на наличную иностранную валюту во время полномасштабной войны. НБУ сообщил о таких объемах завоза банками иностранной банкноты:

2021 год — $4,3 млрд;

2022 год — $5,9 млрд;

2023 год — $9,5 млрд;

2024 год — $15,9 млрд ;

; январь – октябрь 2025 года — $9,3 млрд.

Львиная доля приходится на доллар и евро — 99,5%. В то же время всё активнее растет интерес к евровалюте: ее доля в общих поставках за 10 месяцев 2025 года выросла с 26% до 36%.

