До лиги фигурантов дела Миндича не дотягивает: как залог Скороход контрастирует с другими громкими подозреваемыми

Нардеп получила "лайтовую" меру пресечения

Народному депутату Украины Анне Скороход, которой недавно сообщили о подозрении, избрали меру пресечения – более 3 млн грн залога, который внесли менее, чем за час. Она должна сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Стоит отметить, что антикоррупционный орган не назвал фамилию фигурантки, но она всем известна.

Анне Скороход назначили сумму залога

"9 декабря 2025 года следственный судья ВАКС (Высший антикоррупционный суд – ред.) применил меру пресечения в размере 3 млн 28 тыс. грн залога к народному депутату, которого разоблачили совместно с другими лицами на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", — говорится в публикации.

Антикоррупционные прокуроры также сообщили, что подозреваемую обязали:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;

не покидать территорию Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, на основании которых она может выехать из страны;

носить электронное средство контроля.

Анна Скороход

Суммы залогов в деле "Энергоатома"

"Телеграф" решил сравнить меру пресечения Скороход с суммами залогов, которые ВАКС назначил другим подозреваемым в последнее время. Речь идет о фигурантах дела НАБУ и САП о масштабном хищении в "Энергоатоме"

Несколько недель назад суд отправил четырех фигурантов под стражу с возможностью внесения залога:

Леся Устименко , работница бэк-офиса – 25 млн грн

, работница бэк-офиса – Дмитрий Басов , исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Тенор), бывший сотрудник Генеральной прокуратуры — 40 млн грн

, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Тенор), бывший сотрудник Генеральной прокуратуры — Игорь Фурсенко ("Решик"), по версии следствия, главный бухгалтер схемы – 95 млн грн

("Решик"), по версии следствия, главный бухгалтер схемы – Игорь Миронюк, бывший советник министра энергетики (Рокет) – 126 млн грн

Так что Анна Скороход получила по сравнению с этими цифрами небольшой размер залога, но в этих делах фигурируют суммы причиненного ущерба разного порядка.

Ранее Служба безопасности Украины вместе с детективами НАБУ и прокурорами САП разоблачили в столице организованную преступную группировку. Возглавлять ее могла народный депутат. 5 декабря правоохранители провели обыски по месту жительства Анны Скороход и в других локациях.