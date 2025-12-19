Украинским ФОПам меняют правила. Те говорят о Майдане и смертном приговоре

Старые лимиты все еще актуальны, но инфляция съела все – эксперты назвали реальные угрозы для бизнеса в Украине

Министерство финансов обнародовало законопроект, который может кардинально изменить правила игры для сотен тысяч украинских предпринимателей.

Согласно документу, с 1 января 2027 года физлица-предприниматели (ФЛП, или ФОП по-украински), чей годовой оборот превысит миллион гривен, обязаны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость. На первый взгляд это звучит как техническое изменение в налоговом законодательстве, но эксперты бьют тревогу.

Почему предприниматели называют эту инициативу смертным приговором для упрощенной системы налогообложения и что ожидает ФЛП всех групп, выясняли журналисты "Телеграфа".

Миллион гривен оборота – это всего 2700 гривен в день: почему лимит выглядит абсурдно малым

Законопроект предусматривает поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие четкий порог. Если ФЛП за последние 12 месяцев заработал более миллиона гривен оборота (без учета НДС), он автоматически становится плательщиком налога на добавленную стоимость. Звучит солидно, но простые математические расчеты показывают другое.

Объяснительная записка к законопроекту

Миллион гривен в год – это примерно 2700 гривен оборота в день. Для магазина это несколько чеков. Для парикмахерской – одна-две услуги. Для интернет-площадки с минимальной маржой просто несколько часов работы. Этот порог охватывает практически всех, кто ведет бизнес более активно, чем на уровне хобби.

Расчет оборота в день, чтобы не превысить лимиты

По оценкам народной депутатки Нины Южаниной, под эту инициативу попадут 628 тысяч ФЛП. Минфин обещает, что это принесет бюджету дополнительные 40 миллиардов гривен. В пересчете на одного предпринимателя это более 60 тысяч гривен дополнительной налоговой нагрузки. Но эксперты утверждают, что реальные цифры выглядят более страшными.

Положение документа в пояснительной записке

Нина Южанина в своем сообщении в соцсетях объясняет, что расчеты Минфина манипулятивно занижены. НДС составляет 20% с оборота. Если у ФЛП нет входящего НДС – то есть зарегистрированных налоговых накладных от поставщиков – он вынужден платить полную сумму налога с оборота, а не из прибыли.

"Тогда реальная налоговая нагрузка будет составлять от 220 тыс. до 740 тыс. грн в год с одного ФЛП (20% от среднего оборота). Это не "детинизация". Это ликвидация малого бизнеса", – пишет Южанина.

Особенно уязвимы оказываются предприниматели из сферы услуг, торговли с минимальной маржой и ФЛПы без крупных поставщиков-плательщиков НДС. Для них каждая гривна оборота становится обузой, потому что входного налогового кредита нет, а 20% платить придется со всего.

За это все заплатят обычные украинцы, покупающие товары и услуги. "По оценкам аналитических центров, принятие такого решения приведет к потере общественного благосостояния в размере 150-180 млрд грн, или около 1.5-2% ВВП. При этом совокупные потери бюджета от злоупотреблений с упрощенной системой налогообложения оцениваются экспертами на уровне 10-13 млрд грн в год", — поясняет изданию NV депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко.

Почему украинские лимиты для ФЛП не имеют ничего общего с европейскими

Александр Зарайский, налоговый консультант.

Александр Зарайский, налоговый консультант, объясняет абсурдность ситуации. В Евросоюзе годовой лимит, после которого предприниматель становится плательщиком НДС, составляет 85 тысяч евро.

"Нам это все подают как приведение украинского законодательства к европейскому. На самом деле в европейском законодательстве лимит по НДС годовой – 85,000 евро. Национальное законодательство может установить любой лимит, но не более 85,000 евро. Можно вообще установить ноль, можно как у нас миллион, а можно до 85,000 евро", – "Еврорадио".

Украинский лимит в миллион гривен действует с 2011 года. За 14 лет инфляция обесценила сумму в разы, курс доллара и евро вырос, но цифра осталась неизменной. Бизнес давно просит поднять этот порог, но вместо этого появляется законопроект, который не меняет лимит, а расширяет его действие на все категории ФЛП.

"Если речь идет о приведении нашего законодательства к законодательству ЕС, почему не поднять лимит котя бы до трех-четырех миллионов? И хорошо, тогда установить для всех одинаковые условия, как это требует ЕС", — возмущается эксперт.

Борьба с контрабандой или уничтожение предпринимательства? Зачем действительно нужен этот законопроект

Зарайский уверен, что за инициативой Минфина стоит попытка бороться с контрабандой. Много контрабандных товаров продается через ФЛП на едином налоге. Логика государства проста: если ФЛП станет плательщиком НДС, он вынужден будет покупать товар официально, с документами, платить НДС на таможне.

Контрабандные товары

Но эксперт называет этот подход "лечением зубов через одно место". Проблема не в ФЛП, а в том, что оптовики продают товар без документов. ФЛП приходит к оптовику, а тот говорит: "Я тебе не дам документы. Хочешь – бери, не хочешь – иди. Таких покупателей, как ты, у меня до черта". В таких условиях заставить ФЛП платить НДС – это ликвидировать симптом, а не вылечить болезнь.

Александр Зарайский возлагает надежды именно на комитет Гетманцева. "У меня большая надежда, что у господина Гетманцева хватит политической воли и здравого смысла зарубить то, что сейчас выкатил Минфин, и вынести другой законопроект от комитета ", – говорит он.

Эксперт напоминает, что комитет уже не раз блокировал непродуманные инициативы Минфина и выносил свои правки, больше учитывавшие интересы бизнеса. Сам председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отказался давать комментарии изданию по законопроекту. Другие члены комитета на момент публикации материала также не предоставили свои комментарии.

Почему опыт Налогового майдана ничего не научил украинцев

Налоговая площадь 2010 года

Если законопроект будет принят, есть реальная угроза новой Налогового майдана (массовые митинги и протесты в Украине против принятия Верховной Радой Украины проекта нового Налогового кодекса в 2010 году).

Оксана Продан, глава Всеукраинского объединения предпринимателей "Фортеця" и советник главы Ассоциации городов Украины, подтверждает, что предприниматели уже объединились. "Уже возобновили связи лидеры объединений предпринимателей, которые организовывали Налоговую площадь в 2010 году, – со всех уголков Украины", – рассказывает она "Телеграфу".

Оксана Продан

Что будет делать бизнес: от закрытия ФЛП до регистрации всей семьи

Оксана Продан описывает сценарии, по которым пойдет бизнес, если законопроект будет принят в текущей редакции. Вариантов немного, и все они вредны для экономики.

" Одни закроются и уедут за границу, другие останутся за границей и не вернутся в безопасные условия после Победы Украины, еще кто-то уйдет в наемные работники, кто-то перейдет на общую систему налогообложения, часть будет регистрировать всех членов семьи поочередно ", – перечисляет эксперт.

Миллионы ФЛП – еще та проблема. Но другие сценарии еще хуже

ФЛП массово ликвидируются, считают эксперты

Последний вариант особенно интересен. Если оборот ограничен миллионом гривен в год, многие предприниматели начнут дробить бизнес. Вместо одного ФЛП появятся два, три, четыре – на себя, на жену, на детей, на родителей. Администрировать такое количество субъектов сложно, но другие варианты выглядят еще хуже.

"Роздробиться на шесть ФЛПов – их надо администрировать, все сводить. Это трудно. А если действительно два, три, четыре ФЛП, 40 ФЛП администрировать, это еще те проблемы", – отмечает Александр Зарайский.

Другой сценарий – массовое закрытие бизнеса. Люди просто оставят бизнес и уйдут в наемных работников или попытаются работать в тени. Зарайский скептически относится к варианту с теневой экономикой, потому что государство уже создало жесткий контроль. Онлайн-платформы передают информацию в налоговую, платежные системы отчитываются о переводах. Работать без документов становится почти невозможно.

"Упрощенка умрет": почему введение НДС означает конец единого налога

Упрощенная система налогообложения

Оксана Продан считает предлагаемые изменения смертью упрощенной системы. " Введение НДС для плательщиков единого налога – неважно с какого оборота – это прямое уничтожение упрощенной системы. Потому что это не упрощенка, когда нужно администрировать НДС".

НДС в Украине очень сложен в администрировании. Нужно регистрировать налоговые накладные, вести учет входящего и исходящего налога, подавать отчетность, следить за изменениями в законодательстве. Это требует времени, знаний, часто услуг бухгалтера. Упрощенная система создавалась именно для того, чтобы малый бизнес не тратил ресурсы на сложный учет.

"Налоговая нагрузка на третьей группе единого налога в разы выше, чем на общей системе налогообложения, – расчеты мы производили еще при Азарове, в 2011 году, после Налогового майдана", – напоминает Продан.

Она также обращает внимание на то, что разработанная 15 лет назад редакция упрощенной системы налогообложения действует до сих пор. Ее создавали после массовых протестов, когда правительство было вынуждено отступить от попытки уничтожить единый налог. Теперь история повторяется.

Вместо наполнения бюджета денег станет еще меньше

Оксана Продан перечисляет реальные последствия принятия законопроекта. Это не наполнение бюджета, а комплекс негативных эффектов для экономики и общества.

"Сокращение в Украине количества людей – активных, продуктивных, которые создают добавочную стоимость. Сужение сферы услуг. Падение поступлений в местные бюджеты. Увеличение незащищенных людей, которым перестанут помогать предприниматели и не смогут помогать без поступлений муниципалитеты. Искажение статистики и государственных данных", — объясняет эксперт.

Она подчеркивает, что единственный позитивный момент уже есть: на защиту предпринимательства уже выступили минимум четыре городских совета. Продан верит, что будут еще решения сельских, городских советов, потому что именно предприниматели формируют их бюджеты. Это может дать Государственной регуляторной службе основания отказать Минфину в согласовании законопроекта.

Как переписать систему: что предлагают эксперты

Александр Зарайский предлагает альтернативу. Если введение НДС для ФЛП неизбежно, нужно хотя бы сделать это справедливо. Во-первых, поднять лимит до 85 тысяч евро, как предусмотрено законодательством ЕС. Во-вторых, переписать всю систему единого налога, чтобы она работала логично.

Он обращает внимание на главную проблему: инициатива не выведет из тени контрабанду. "Если бы они сначала вывели из тени контрабанду, когда ФЛП может купить с НДС у плательщика НДС товар оптом и потом продавать в розницу — окей, нет вопросов. ФЛП становится плательщиком НДС, получает входной налоговый кредит, добавляет НДС, уплачивает налог на добавленную стоимость с разницы. Это было бы здорово", — объясняет Зарайский.

Но в условиях, когда оптовики продают без документов, а таможня не работает должным образом, введение НДС для ФЛП – это не решение проблемы, а ее усиление.

Следует помнить, что сейчас законопроект Минфина – это только первоначальный документ. Далее он должен пройти Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, затем два чтения в парламенте. На каждом этапе текст может измениться до неузнаваемости.

Хватит ли у власти ума и политической воли учесть уроки Налогового майдана 2010 года – покажет время. Пока что эксперты единодушны: в текущей редакции законопроект грозит уничтожить упрощенную систему налогообложения и вытолкнуть сотни тысяч предпринимателей из легального поля.

