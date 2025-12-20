Отключений меньше, но ненамного. Какие графики действуют во всех регионах Украины 20 декабря
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 20 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Днепропетровская область
Запорожская область
Киевская область
Кировоградская область
Одесская область
В Одессе и области до сих пор действуют стабилизационные графики отключений после атаки в ночь на 13 декабря.
Полтавская область
Сумская область
Черкасская область
Черниговская область
Как сообщал "Телеграф", ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что графики отключений существенно ухудшатся при наступлении морозов в Украине.