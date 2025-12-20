Укр

Отключений меньше, но ненамного. Какие графики действуют во всех регионах Украины 20 декабря

Валерия Куценко
Читати українською
Отключения света продолжаются
Отключения света продолжаются

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 20 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Киев

График отключения света в Киеве 20.12.2025
Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 20.12.2025
Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 20.12.2025
Киевская область

График отключения света в Киевской области 20.12.2025
Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 20.12.2025
Одесская область

В Одессе и области до сих пор действуют стабилизационные графики отключений после атаки в ночь на 13 декабря.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 20.12.2025
Сумская область

График отключения света в Сумской области 20.12.2025
Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 20.12.2025
Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 20.12.2025
Как сообщал "Телеграф", ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что графики отключений существенно ухудшатся при наступлении морозов в Украине.