Россияне активно атакуют Маяки на Одесчине. Какой мост им мешает и почему это тревожно (фото, карта)

Рядом с селом находится пункт пропуска через молдавско-украинскую границу Маяки-Удобное – Паланка

В четверг, 18 декабря, россияне ударили по мосту над рекой Днестр в селе Маяки Одесской области. Движение по мосту, который остается единственной автодорогой, соединяющей Одессу и юг области, временно закрыто.

Что нужно знать:

Россияне в течение 18 декабря массированно атаковали село Маяки, по которому проходит ключевой мост для сообщения с южными районами Одесчины

Перекрыто движение на трассе Одесса-Рени через Маяки

Нарушение врагом сообщения по трассе, ведущей к границе с Молдовой, вызывает обеспокоенность на фоне угрозы из Приднестровья

Глава Одесской ОВА Олег Кипер утром 19 декабря сообщил, что движение транспорта на трассе Одесса-Рени через Маяки временно остановлено в обоих направлениях. 18 декабря Россия направляла на Маяки многочисленные беспилотники. В сети показали взрыв на мосту и полученные им повреждения.

После многочисленных российских ударов по мосту через Затоку и вынужденного закрытия той дороги, путь через Маяки оставался единственной автодорогой, соединяющей Одессу и юг области. Ее небольшая часть проходит по территории Молдовы, поэтому движение ею было затруднено.

Мост через Днестр, Маяки

Расстояние от Одессы до Маяков – около 37 километров (по прямой). Расстояние до Приднестровского региона Молдовы, контролируемого Россией — около 30 километров (по прямой). Недалеко от села расположен пункт пропуска через молдавско-украинскую границу Маяки-Удобное – Паланка.

Расстояние Маяки – Одесса

Расстояние Маяки – Молдова

Угроза из Приднестровья – что известно

Атака на мост в Маяках вызывает тревогу, потому что недавно Главное управление разведки предупредило, что Россия срочно увеличивает активность в так называемой ПМР. Цель – создать дополнительную точку напряжения и оттянуть украинские силы из других направлений.

В регионе усилены мобилизационные мероприятия, вызывают резервистов и производят расконсервацию вооружения на складах. Кроме того, там запустили производство разных типов БПЛА и готовят операторов для использования дронов в боевых условиях.

Эти шаги напрямую направлены на усиление российского военного присутствия в Приднестровье. Москва традиционно использует этот анклав как инструмент дестабилизации ситуации в Молдове и создания давления на южные украинские области. В связи с активизацией России в регионе возрастает риск проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

