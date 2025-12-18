Свет обещают ближе к Новому году. Как Арциз на Одесчине переживает серьезный блэкаут (фото, видео)
Ремонтные работы продолжаются круглосуточно
В Одесской области продолжается блэкаут после массированной атаки на энергетическую систему. В городе Арциз электроэнергии может не быть до 26 декабря, то есть еще больше недели.
Что нужно знать:
- Часть адресов планируют подключить раньше — с 21 декабря
- Энергетикам удалось вернуть свет почти 583,7 тыс. семей, без электроснабжения остаются около 32,9 тыс. домов
- В Арцизе работают пункты обогрева, подзарядки и несокрушимости, а также полевые кухни с горячей едой
Информация об этом была опубликована на сайте ДТЭК. Через проверку текущих отключений по адресу можно увидеть, что ряд улиц будет без электроэнергии до 26 декабря.
В то же время, на некоторые адреса обещают вернуть свет 21 декабря.
Энергетикам уже удалось вернуть свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела. Без электроснабжения остаются 32,9 тысячи домов.
"Энергетики используют всю мощность, которая входит в область, чтобы дать свет хотя бы на несколько часов. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но они сложны и требуют времени. Энергетики работают без отдыха, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электричество в каждую семью", — говорится в сообщении ДТЭК.
Как живет Арциз в блэкаут
Несмотря на сложнейшую ситуацию, горожане находят способы справляться с блэкаутом. Люди собираются в городской библиотеке и проводят время под прекрасную музыку.
В городе работают пункты обогрева, подзарядки и несокрушимости. В этих местах каждый может согреться, зарядить свои устройства и получить необходимую поддержку.
Также в обеденное и вечернее время будут работать пункты полевой кухни, где можно получить горячие обеды или самостоятельно приготовить еду из собственных продуктов.
Работа транспорта
Отсутствие электроэнергии также повлияло и на работу общественного транспорта в Арцизе. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.
Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:
- по маршруту трамвая №1 – от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);
- по маршруту трамвая №5 – от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);
- по маршруту трамваев №17, №18 на участке "11 ст. Большого Фонтана – 16 в. Большого Фонтана" с интервалом движения до 60 мин.
Это перечень автобусных маршрутов, дублирующих движение трамваев и троллейбусов.
Причина блэкаута в Одесской области
В ночь на субботу, 13 декабря, враг атаковал Одессу и Одесскую область. Это был один из самых масштабных обстрелов с начала полномасштабной войны. Враг прицельно бил ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре.
"В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", — говорил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Пострадали четыре человека. Спасатели всю ночь тушили пожары, возникшие в результате российской атаки.
Мэр Арциза Сергей Парпуланский предупреждал, что электроэнергии в городе может не быть в течение недели.
