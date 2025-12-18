Свет обещают ближе к Новому году. Как Арциз на Одесчине переживает серьезный блэкаут (фото, видео)

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно

В Одесской области продолжается блэкаут после массированной атаки на энергетическую систему. В городе Арциз электроэнергии может не быть до 26 декабря, то есть еще больше недели.

Что нужно знать:

Часть адресов планируют подключить раньше — с 21 декабря

Энергетикам удалось вернуть свет почти 583,7 тыс. семей, без электроснабжения остаются около 32,9 тыс. домов

В Арцизе работают пункты обогрева, подзарядки и несокрушимости, а также полевые кухни с горячей едой

Информация об этом была опубликована на сайте ДТЭК. Через проверку текущих отключений по адресу можно увидеть, что ряд улиц будет без электроэнергии до 26 декабря.

Отключения света в Арцизе

В то же время, на некоторые адреса обещают вернуть свет 21 декабря.

Отключения света в Арцизе

Энергетикам уже удалось вернуть свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела. Без электроснабжения остаются 32,9 тысячи домов.

"Энергетики используют всю мощность, которая входит в область, чтобы дать свет хотя бы на несколько часов. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но они сложны и требуют времени. Энергетики работают без отдыха, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электричество в каждую семью", — говорится в сообщении ДТЭК.

Арциз на карте

Как живет Арциз в блэкаут

Несмотря на сложнейшую ситуацию, горожане находят способы справляться с блэкаутом. Люди собираются в городской библиотеке и проводят время под прекрасную музыку.

В городе работают пункты обогрева, подзарядки и несокрушимости. В этих местах каждый может согреться, зарядить свои устройства и получить необходимую поддержку.

Пункт несокрушимости в Арцизе

Также в обеденное и вечернее время будут работать пункты полевой кухни, где можно получить горячие обеды или самостоятельно приготовить еду из собственных продуктов.

Работа транспорта

Отсутствие электроэнергии также повлияло и на работу общественного транспорта в Арцизе. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:

по маршруту трамвая №1 – от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);

по маршруту трамвая №5 – от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);

по маршруту трамваев №17, №18 на участке "11 ст. Большого Фонтана – 16 в. Большого Фонтана" с интервалом движения до 60 мин.

Работа транспорта в Арцизе

Это перечень автобусных маршрутов, дублирующих движение трамваев и троллейбусов.

Причина блэкаута в Одесской области

В ночь на субботу, 13 декабря, враг атаковал Одессу и Одесскую область. Это был один из самых масштабных обстрелов с начала полномасштабной войны. Враг прицельно бил ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре.

"В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", — говорил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Пострадали четыре человека. Спасатели всю ночь тушили пожары, возникшие в результате российской атаки.

Мэр Арциза Сергей Парпуланский предупреждал, что электроэнергии в городе может не быть в течение недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт рассказал, правда ли, что пока Одесса без электричества эта электроэнергия достается Киеву, Львову и другим городам.