Опасная красота: 4 рождественских растения, которые крайне токсичны

Ирина Семчишина
Амариллис
Амариллис

Пока многие начинают готовиться к Новому году и Рождеству, стоит напомнить о тех комнатных растениях, которые могут быть опасны для окружения

Многие стремятся украсить свое жилище к Рождеству и Новому году. Среди предпраздничных покупок отдельное место занимают комнатные цветы, которые позволяют создать особенный уют и хорошее настроение одним своим видом.

Некоторые из них являются ядовитыми, о чем категорически нельзя забывать. От них не обязательно полностью отказываться, но важно проявлять осторожность, особенно если в доме есть маленькие дети и/или любопытные питомцы.

Пуансеттия или Рождественская звезда

Пуансеттия или Рождественская звезда
Пуансеттия или Рождественская звезда

Пуансеттия, известное рождественское растение, требует особого внимания, ведь почти все части растения ядовиты для животных. Молочно-белый сок, который вырабатывает растение, содержит химические вещества, которые могут вызвать раздражающую реакцию как у людей, так и у наших пушистых друзей.

Тис

Тис
Тис

Даже небольшой кусочек этого растения может вызвать у домашних животных серьезное заболевание, мышечную слабость и даже внезапную сердечную недостаточность. Ягоды могут выглядеть заманчиво, но держите своих любимых животных подальше от тисовых деревьев, будь то на открытом воздухе, в горшках или в цветочных композициях для вашего рождественского стола. Это растение одинаково опасно и для человека.

Амариллис

Амариллис
Амариллис

Амариллис — это эффектный цветок, который часто дарят и используют в качестве центрального украшения на праздники, но и с ним не все так просто. И луковица, и цветы амариллиса содержат токсины, в том числе ликорин и другие алкалоиды, которые очень токсичны.

Падуб

Падуб
Падуб

Кусты падуба яркие и праздничные, но ягоды и листья представляют опасность как для домашних животных, так и для людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть растение, которое очень ядовито — аконит. У него красивые цветы, но даже трогать его нельзя.

