Опасная красота: 4 рождественских растения, которые крайне токсичны

Пока многие начинают готовиться к Новому году и Рождеству, стоит напомнить о тех комнатных растениях, которые могут быть опасны для окружения

Многие стремятся украсить свое жилище к Рождеству и Новому году. Среди предпраздничных покупок отдельное место занимают комнатные цветы, которые позволяют создать особенный уют и хорошее настроение одним своим видом.

Некоторые из них являются ядовитыми, о чем категорически нельзя забывать. От них не обязательно полностью отказываться, но важно проявлять осторожность, особенно если в доме есть маленькие дети и/или любопытные питомцы.

Пуансеттия или Рождественская звезда

Пуансеттия, известное рождественское растение, требует особого внимания, ведь почти все части растения ядовиты для животных. Молочно-белый сок, который вырабатывает растение, содержит химические вещества, которые могут вызвать раздражающую реакцию как у людей, так и у наших пушистых друзей.

Тис

Даже небольшой кусочек этого растения может вызвать у домашних животных серьезное заболевание, мышечную слабость и даже внезапную сердечную недостаточность. Ягоды могут выглядеть заманчиво, но держите своих любимых животных подальше от тисовых деревьев, будь то на открытом воздухе, в горшках или в цветочных композициях для вашего рождественского стола. Это растение одинаково опасно и для человека.

Амариллис

Амариллис — это эффектный цветок, который часто дарят и используют в качестве центрального украшения на праздники, но и с ним не все так просто. И луковица, и цветы амариллиса содержат токсины, в том числе ликорин и другие алкалоиды, которые очень токсичны.

Падуб

Кусты падуба яркие и праздничные, но ягоды и листья представляют опасность как для домашних животных, так и для людей.

