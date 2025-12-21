Ця смердюча квітка захистить вашу землю від нематоди і не тільки

Рослина зі специфічним запахом може висіватися як сидерат, щоб поліпшити структуру ґрунту та значно знизити кількість нематоди. Успішний досвід європейських фермерів дозволяє говорити про високу ефективність та екологічність цього методу.

Менше хімії, більше натуральних способів боротьби за врожай — похвальне прагнення, яке далеко не завжди виконується на практиці. При цьому часто виявляється, що все геніальне просто. Наприклад, усім відома квітка, без якої часом не обходиться жодна заміська ділянка та жодна клумба, є дієвим засобом для захисту землі від нематоди.

Йдеться про чорнобривці (tagetes), такі популярні квіти у наших українських бабусь.

Чорнобривці

Німецькі фахівці стверджують, що посів та вирощування чорнобривців дозволяє оптимально підготувати ґрунт для наступної культури. Комусь не подобається запах цієї рослини, хтось може гидливо скривитися, побачивши ці квіти, але дізнавшись про користь, яку вони можуть принести, ви просто зобов’язані сказати їм "дякую"!

Відомо, що нематода – просто бич для полуничних плантацій та інших популярних городніх культур. Але виявляється, що коріння чорнобривців виділяють у ґрунт деякі речовини, які пригнічують розвиток нематоди.

Крім цього, чорнобривці як однорічні квіти перегнивають на наступний сезон і перетворюються на добриво для наступних культур, забезпечуючи своїм наступникам і добре структурований ґрунт, і чистоту від нематоди, і знижену кількість інших шкідників.

Тому будь-яке починання із земельною ділянкою, чи то закладка нового саду, полуничника, виноградника — перед цим доцільно витратити сезон на вирощування чорнобривців. Адже здоровий ґрунт – це здорова рослина та смачна ягода.

Важливо: Витрата насіння чорнобривців: 5-10 кг на гектар. Проти нематоди "працює" тільки коренева система цієї квітки, причому тільки поки вона росте і цвіте, тобто закладати в ґрунт її зелень не обов’язково. Найкращим сортом чорнобривців для сидерації є Ground Control, що виділяє в ґрунт на порядок більше алкалоїдів на відміну від більш декоративних побратимів.

