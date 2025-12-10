Низкие цены не спасают. В Украине продуктовая корзина в 5 раз дороже, чем в Польше (фото, инфографика)

Более низкие цены не означают дешевую потребительскую корзину: показываем разницу в стоимости продуктов и доходах

Цены в Польше на многие товары ниже, чем в Украине. Однако зарплаты нельзя сравнивать – отличаются в разы. Корреспондент "Телеграфа" зафиксировала цены в польском сетевом ретейлере Biedronka в Кракове по состоянию на начало декабря.

Мы сравнили стоимость ежедневных товаров в Украине и Польше. С украинской стороны сопоставляла цены украинских сетей АТБ, Сильпо, METRO и EVA, чтобы понять, где покупки обходятся дешевле. Отметим, что на ценниках указана стоимость в злотых. "Телеграф" сразу перевел в гривне по курсу первой декады декабря. Кое-где на выводы могли повлиять акции в конкретном супермаркете.

В целом Украина выигрывает в базовых категориях: овощах, фруктах, мясе, яйцах и крупах. Польша более выгодна в сегменте импортных продуктов, снеков, отдельных молочных товаров и части бытовой химии. В среднем повседневная продуктовая корзина в Украине дешевле на 25–40%.

Овощи и фрукты

Украинские овощи существенно более доступны. Картофель стоит 9,99 грн/кг против 46,34 грн в Польше. Томаты из теплиц – 99,89 грн/кг против 150,86 грн. Капуста и лук также несколько раз дешевле в Украине, некоторые позиции — в 4–6 раз.

Разница в стоимости овощей в Украине и Польше

Разница в стоимости фруктов меньше, но все же в пользу Украины. Яблоки – 29,95 грн/кг в Украине и 69,22 грн в Польше. Сравнивались именно отечественные сорта. Мандарины — 49,99 грн против 57,66 грн.

Разница в стоимости фруктов в Украине и Польше

Картофель в Польше, декабрь 2025

Крупы и бакалея

Здесь ситуация смешанная. Украинские макароны дороже в пересчете на 100 г, чем польские. Гречка – дешевле в Украине, как и рис. Однако последний имеет совсем небольшую разницу в цене.

Разница в стоимости круп и макарон в Украине и Польше

Гречка в Польше, декабрь 2025

Молочные продукты и яйца

Молочные товары в основном дешевле в Польше. Масло и камамбер в польских магазинах стоят заметно меньше. В то же время яйца наоборот: в Польше они на треть дороже. Интересно, что товары в Польше в основном в упаковке с "круглым" весом, например литр молока, тогда как в Украине чаще — 900 мл и меньше.

Разница в стоимости молочных продуктов и яиц в Украине и Польше

Яйца в Польше, декабрь 2025

Мясные изделия

Украина имеет несомненное ценовое преимущество на местные товары. Краковская колбаса и ветчина украинского производства обходятся покупателям значительно дешевле, чем в польских супермаркетах.

Разница в стоимости колбасы и ветчины в Украине и Польше

Сосиски и колбасы в Польше, декабрь 2025

Сладости и снеки

Импортные бренды дешевле именно в Польше. Панеттоне, Pringles и Haribo обходятся польскому покупателю заметно дешевле. В частности, на панеттоне, разница в стоимости — почти 200 грн, 288,8 в Польше против 499 в Украине.

Разница в стоимости сладостей и снеков в Украине и Польше

Сладости в Польше, декабрь 2025

Напитки

Большинство напитков дешевле в Украине. Pepsi и чай Lipton имеют более низкие цены. Сок же в Польше выгоднее. Вероятно, на разницу в цене сока влияет также бренд.

Разница в стоимости напитков в Украине и Польше

Чай в Польше, декабрь 2025

Бытовая химия и средства гигиены

Большинство товаров бытовой химии дешевле в Украине. Гель Dove и спрей Rexona стоят меньше, в то время как женский сток дезодоранта – исключение в пользу Польши.

Разница в стоимости товаров для личной гигиены в Украине и Польше

Дезодоранты в Польше, декабрь 2025

Товары для детей и животных

Подгузники DADA и корм Felix в Польше дороже. Отметим, корм для кошек продается в комплекте по 4 единицы, вероятно, дополнительная упаковка влияет на цену.

Разница в стоимости товаров для детей и животных в Украине и Польше

Подгузники в Польше, декабрь 2025

Зарплаты: Украина проигрывает Польше

По состоянию на конец 2025 в Украине минимальная зарплата установлена на уровне 8000 грн. Из суммы высчитываются налоги – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Работник фактически получает примерно 6160 грн "на руки". В Польше с 1 января 2025 года минимальная зарплата составляет 4666 злотых брутто, а после обязательных отчислений ориентировочная сумма на руки составляет примерно 3510,92 злотых нетто. В гривне — 40 882. Разница в уровне доходов значительна, так что если считать относительно суммы минимальной зарплаты, потребительская корзина для украинца примерно в 4–5 раз дороже дохода, чем для поляка.