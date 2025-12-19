Выходные на Рождество и Новый год – реальность: кто и как их получит

Есть три законных способа отдохнуть

Рождество и Новый год 2025-2026 годов в Украине проходят по правилам военного положения. Это означает, что 25 декабря и 1 января формально не считаются праздничными выходными, как это было в мирное время. Такие нормы сейчас не применяются, и большинство учреждений работает по обычному графику.

Что нужно знать:

Военное положение отменило праздничные выходные дни

Компании могут сами объявить выходной

Работник может оформить отпуск даже на один день

Впрочем, не всё так однозначно. "Телеграф" рассказывает, кто может рассчитывать на отдых 25 декабря и 1 января и при каких условиях.

Верующие Католической церкви, протестантских конфессий (баптисты, пятидесятники, лютеране, реформаты и другие), а также Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые перешли на новоюлианский календарь в 2023 году, будут праздновать Рождество в четверг, 25 декабря. Новый год украинцы будут встречать в ночь с 31 декабря на 1 января. Сам день 1 января 2026 также приходится на четверг. В мирный период это был официальный выходной, однако во время войны он считается обычным рабочим днем для предприятий, бюджетных учреждений и организаций.

Календарь праздников на декабрь 2025 года

В то же время, закон позволяет работодателям самостоятельно решать, делать ли 25 декабря и 1 января выходными для своих работников. Речь идет прежде всего о частном секторе. Компания может объявить дополнительный день отдыха за свой счет.

Такие выходные не имеют статуса праздничных. Это важно для понимания оплаты труда. Если день просто объявили выходным без изменений в графике, количество рабочих часов в месяце уменьшается, а вместе с ним может уменьшиться и зарплата.

Чтобы этого избежать, работодатель может официально сократить норму рабочего времени в месяц. К примеру, в декабре 2025 года стандартная норма составляет 184 часа. Если 25 декабря сделать выходным, то она уменьшается до 176 часов. В январе 2026 г. при выходном 1 января норма уменьшается со 176 до 168 часов. Такое решение обязательно оформляется приказом.

Есть и другой вариант. Рабочие дни 25 декабря или 1 января можно перенести на субботу. Обе даты приходятся на четверг, поэтому перенос позволяет сохранить общее количество рабочих часов.

Еще один способ получить выходной – отпуск. Работник может взять оплачиваемый отпуск даже на один день. Закон позволяет делить ежегодный отпуск на две части. Также остается возможность оформить отпуск за свой счет с согласия сторон.

Таким образом, несмотря на действие военного положения, выходные на Рождество и Новый год возможны. Всё зависит от решения работодателя, выбранного варианта и правильно оформленных документов.

