Выходные на Рождество и Новый год – реальность: кто и как их получит
-
-
Есть три законных способа отдохнуть
Рождество и Новый год 2025-2026 годов в Украине проходят по правилам военного положения. Это означает, что 25 декабря и 1 января формально не считаются праздничными выходными, как это было в мирное время. Такие нормы сейчас не применяются, и большинство учреждений работает по обычному графику.
Что нужно знать:
- Военное положение отменило праздничные выходные дни
- Компании могут сами объявить выходной
- Работник может оформить отпуск даже на один день
Впрочем, не всё так однозначно. "Телеграф" рассказывает, кто может рассчитывать на отдых 25 декабря и 1 января и при каких условиях.
Верующие Католической церкви, протестантских конфессий (баптисты, пятидесятники, лютеране, реформаты и другие), а также Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые перешли на новоюлианский календарь в 2023 году, будут праздновать Рождество в четверг, 25 декабря. Новый год украинцы будут встречать в ночь с 31 декабря на 1 января. Сам день 1 января 2026 также приходится на четверг. В мирный период это был официальный выходной, однако во время войны он считается обычным рабочим днем для предприятий, бюджетных учреждений и организаций.
В то же время, закон позволяет работодателям самостоятельно решать, делать ли 25 декабря и 1 января выходными для своих работников. Речь идет прежде всего о частном секторе. Компания может объявить дополнительный день отдыха за свой счет.
Такие выходные не имеют статуса праздничных. Это важно для понимания оплаты труда. Если день просто объявили выходным без изменений в графике, количество рабочих часов в месяце уменьшается, а вместе с ним может уменьшиться и зарплата.
Чтобы этого избежать, работодатель может официально сократить норму рабочего времени в месяц. К примеру, в декабре 2025 года стандартная норма составляет 184 часа. Если 25 декабря сделать выходным, то она уменьшается до 176 часов. В январе 2026 г. при выходном 1 января норма уменьшается со 176 до 168 часов. Такое решение обязательно оформляется приказом.
Есть и другой вариант. Рабочие дни 25 декабря или 1 января можно перенести на субботу. Обе даты приходятся на четверг, поэтому перенос позволяет сохранить общее количество рабочих часов.
Еще один способ получить выходной – отпуск. Работник может взять оплачиваемый отпуск даже на один день. Закон позволяет делить ежегодный отпуск на две части. Также остается возможность оформить отпуск за свой счет с согласия сторон.
Таким образом, несмотря на действие военного положения, выходные на Рождество и Новый год возможны. Всё зависит от решения работодателя, выбранного варианта и правильно оформленных документов.
