Враг продолжает наступление. Сырский сделал громкое заявление о мобилизации

Главком сказал, в какой период происходит больше всего СЗЧ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия продолжает наступление, поэтому у Украины нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско. Это позволит и дальше отражать полномасштабную российскую агрессию.

Что нужно знать:

Сырский заявил, что из-за продолжения враждебного наступления Украина должна укреплять свою армию

Самое главное – люди, поэтому на совещании главком поднял основные моменты адаптации мобилизованных в армии

В частности говорили о БЗВП, во время которой люди чаще всего покидают часть

Об этом Сырский написал в Telegram. Он подчеркнул, что главное, куда должны быть направлены усилия – люди.

Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и потому качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Об этом заявил во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки, Александр Сырский

Что Сырский написал о БЗИН

Сырский напомнил, что срок базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) уже увеличен до 51 дня. Кроме того, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Есть необходимость усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина.

Во время совещания заслушал доклады по наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БЗВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в УЦ, — подчеркнул главком

Александр Сырский

По словам главкома, значительная часть СЗЧ (самовольное оставление части) происходит именно в начале прохождения БЗВП. Поэтому Сырский на совещании отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в этот период. Представители подразделений поделились своим опытом работы в этом направлении.

По результатам аудита есть отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие. Продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины, Александр Сырский

Об укрытиях в учебных центрах

Еще один важный вопрос – строительство и оснащение укрытий в учебных центрах. По словам главнокомандующего, он подчеркнул, что это требует ускорения и безотлагательных организационных решений.

На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное! Легкомысленно относиться к безопасности наших военнослужащих не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов, – резюмировал Сырский

Как рассказывал "Телеграф", в недавнем интервью Sky News Сырский назвал главное условие для мирного соглашения. Он также назвал самые горячие точки фронта.