На Украину движутся морозы до -13 градусов: синоптик предупредила о резком похолодании и снеге
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцев предупредили о резком похолодании
Уже со второй половины вторника, 23 декабря, в Украину придет холодный атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет снег, мокрый снег, а на дорогах может появиться гололедица, а также могут начаться более масштабные отключения электроэнергии.
Температура упадет очень быстро – если 23 декабря днем еще будет 0-2° тепла, то в ночь на 24 декабря термометры покажут уже 6-8° мороза. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик областного центра по гидрометеорологии Леся Пасечник.
Самая холодная ночь будет на Рождество
В Рождественскую ночь 25 декабря ожидается сильнейший мороз — температура опустится до 8-13° ниже нуля. 26 декабря будет немного теплее, но все равно холодно — 6-11° мороза ночью и 3-5° мороза днем.
"Да, будет очень резкое снижение температуры. 25 декабря прогнозируется без осадков, 26-го еще удерживается достаточно холодная погода", — пояснила Леся Пасечник.
Когда потеплеет
С 27 декабря морозы начнут ослабевать. Ночью температура составит 2-7° мороза, а днем от нуля до 5° ниже нуля.
Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются во второй половине дня вторника, 23 декабря и в начале ночи 24 декабря. Также снег прогнозируют перед Новым годом, говорит Леся Пасечник. Из-за ожидаемых осадков и заморозков на дорогах может образоваться гололедица.
Декабрь оказался аномально теплым
Синоптик отметила, что декабрь 2025 года стал чрезвычайно теплым для этого времени года. Если и выпадали осадки, то только в виде туманов и небольшого дождя. Снега практически не было, снежный покров не образовался даже в северных регионах.
"Я такого декабря уже давно и не помню, чтобы такой был очень теплый почти весь месяц", — сказала Леся Пасечник.
Напомним, "Телеграф" писал, что синоптики назвали даты, когда резко изменится погода в Харькове. Похолодание может быть значительным.