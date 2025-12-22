В Україну сунуть морози до -13 градусів: синоптик попередила про різке похолодання та сніг

Українців попередили про різке похолодання

Вже з другої половини вівторка, 23 грудня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт з північного заходу. Він принесе сніг, мокрий сніг, а на дорогах може з'явитися ожеледиця, а також можуть початися масштабніші вимкнення електроенергії.

Температура впаде дуже швидко — якщо 23 грудня вдень ще буде 0-2° тепла, то в ніч на 24 грудня термометри покажуть уже 6-8° морозу. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

Найхолодніша ніч буде на Різдво

У Різдвяну ніч 25 грудня очікується найсильніший мороз — температура опуститься до 8-13° нижче нуля. 26 грудня буде трохи тепліше, але все одно холодно — 6-11° морозу вночі та 3-5° морозу вдень.

"Так, буде дуже різке зниження температури. 25 грудня прогнозується без опадів, 26- го ще утримується досить холодна погода", — пояснила Леся Пасічник.

Температура в Україні 25 грудня

Коли потеплішає

З 27 грудня морози почнуть слабшати. Вночі температура становитиме 2-7° морозу, а вдень — від нуля до 5° нижче нуля.

Опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються у другій половині дня вівторка, 23 грудня, і на початку ночі 24 грудня. Також сніг прогнозують перед Новим роком, каже Леся Пасічник. Через очікувані опади та заморозки на дорогах може утворитися ожеледиця.

Зміни у погоді з 23 по 27 грудня в Україні

Грудень виявився аномально теплим

Синоптик зазначила, що грудень 2025 року став надзвичайно теплим для цієї пори року. Якщо і випадали опади, то лише у вигляді мряки та невеликого дощу. Снігу практично не було, сніговий покрив не утворився навіть у північних регіонах.

"Я такого грудня вже давно і не пам'ятаю, щоб такий був дуже теплий майже весь місяць", — сказала Леся Пасічник.

