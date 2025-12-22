В Україну сунуть морози до -13 градусів: синоптик попередила про різке похолодання та сніг
Українців попередили про різке похолодання
Вже з другої половини вівторка, 23 грудня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт з північного заходу. Він принесе сніг, мокрий сніг, а на дорогах може з'явитися ожеледиця, а також можуть початися масштабніші вимкнення електроенергії.
Температура впаде дуже швидко — якщо 23 грудня вдень ще буде 0-2° тепла, то в ніч на 24 грудня термометри покажуть уже 6-8° морозу. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
Найхолодніша ніч буде на Різдво
У Різдвяну ніч 25 грудня очікується найсильніший мороз — температура опуститься до 8-13° нижче нуля. 26 грудня буде трохи тепліше, але все одно холодно — 6-11° морозу вночі та 3-5° морозу вдень.
"Так, буде дуже різке зниження температури. 25 грудня прогнозується без опадів, 26- го ще утримується досить холодна погода", — пояснила Леся Пасічник.
Коли потеплішає
З 27 грудня морози почнуть слабшати. Вночі температура становитиме 2-7° морозу, а вдень — від нуля до 5° нижче нуля.
Опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються у другій половині дня вівторка, 23 грудня, і на початку ночі 24 грудня. Також сніг прогнозують перед Новим роком, каже Леся Пасічник. Через очікувані опади та заморозки на дорогах може утворитися ожеледиця.
Грудень виявився аномально теплим
Синоптик зазначила, що грудень 2025 року став надзвичайно теплим для цієї пори року. Якщо і випадали опади, то лише у вигляді мряки та невеликого дощу. Снігу практично не було, сніговий покрив не утворився навіть у північних регіонах.
"Я такого грудня вже давно і не пам'ятаю, щоб такий був дуже теплий майже весь місяць", — сказала Леся Пасічник.
