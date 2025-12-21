Морозы уже мчатся на Харьков: синоптик назвал даты, когда будет холоднее всего

Самые холодные дни в Харькове приходятся на середину рабочей недели.

Суровый Скандинавский циклон несет похолодание в Харьков. На город опустятся снег и морозы, которые будут держаться на протяжении всей следующей недели.

Уже со среды, 24 декабря, зима воцарится на просторах Украины. Об этом рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Что нужно знать:

На территории Украины похолодание начнется в сочельник — 24 декабря

Самыми холодными станут 25, 26, 29, 30 и 31 декабря, также на праздники может выпасть снег.

Морозная погода будет держаться до конца года

Какие дни будут самыми холодными до конца года

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Игорь Кибальчич Фото Редпост

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

Прогностическая карта ночной температуры воздуха в Европе на 26 декабря 2025 года

Какая погода будет в Харькове

Согласно данным сайта Weather, самым холодным днем будет 24 декабря. Ночью температура опустится до -11, а днем термометры будут показывать -9 градусов. День будет светлым и солнечным. Будет солнечно и сухо. 26 и 28 декабря возможен снег. До конца года прогнозируются морозные дни.

Прогноз погоды в Харькове

Синоптики сайта Meteo.ua прогнозируют, что в Харькове самым холодным днем года станет 31 декабря. Столбики термометров опустятся до -12 градусов ночью и -9 градусов днем. Погода в западных областях С 26 по 30 декабря ожидается переменная облачность и снег.

Прогноз погоды в Харькове

А на сайте sinoptik.ua самым холодным днем прогнозируется 24 декабря. Температура -10 ночью и -7 днем, без осадков. На снег можно ожидать 26 и 30 декабря. Температура воздуха будет держаться в минусовых показателях до конца года.

Прогноз погоды в Харькове

