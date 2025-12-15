Засыплет снегом и заморозит? Когда в Харькове резко изменится погода и что будет на Новый год

Морозы будут не слишком сильными

Харьков уже скоро накроет снежная погода. Осадки будут продолжатся несколько дней подряд.

Что нужно знать:

Харьков ждет неделя осадков на новогодние праздники

1 января погода не будет зимней сказкой

Снегопады подпортят дожди

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков метеорологического сайта meteofor, в период с 25 по 31 декабря на областной центр обрушаться осадки в виде снега. При этом часть дней он будет мокрым. Температура воздуха в данный период будет колебаться в районе +2-6 градусов с постепенным похолоданием.

Погода в Харькове

Похожий прогноз дает погодный сайт meteo.ua. Его специалисты обещают осадки с 25 декабря по 2 января. Снег будет чередоваться мокрым снегом и дождем. А столбики термометров будут держаться в пределах +3-9 градусов.

Погода в Харькове

Какой будет погода на Новый год.

1 января синоптики прогнозируют, что обойдется все мелкими осадками в виде дождя или вообще без них. Температура воздуха будет находится на уровне +3-6 градусов.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине зимой

