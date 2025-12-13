Зимняя сказка или опасный гололед? В Киеве под Новый год резко изменится погода

Некоторые синоптики считают, что жителям столицы стоило бы готовится к холодам

В Киеве на новогодние праздники ожидается погода с осадками. В конце декабря столицу будет заливать дождями и засыпать снегом, а потом подморозят "минуса".

Что нужно знать:

Мнение синоптиков о погоде в столице разделились

По одному из прогнозов Киев ожидает зимняя сказка

В целом зима будет не слишком суровой, но морозы вероятны

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптикиков метеорологического сайта meteofor, в период с 26 декабря по 5 января в Киеве ожидается снег с дождем. Начнется все с плюсовой температуры, однако в январе столбики термометров опустятся ниже нуля и будут стабильно находится в диапазона -1-4 градуса. Что, можно предположить, после дождей чревато гололедом.

Погода в Киеве

Однако другого мнения придерживается погодный сайт meteo.ua. Его специалисты прогнозируют в столице снежную погоду с 27 декабря по 10 января. При этом данные синоптики считают, что жителям столицы стоило бы готовится к настоящим морозам ибо столбики термометров могут опустится вплоть до -13 градусов.

Погода в Киеве

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

Погода в Украине

