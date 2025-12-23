Новый календарь прививок в Украине: что изменится с 1 января

Некоторые прививки будут делать уже в первый день жизни ребенка

С 1 января 2026 года в Украине начнет действовать новый календарь профилактических прививок. Главным нововведением станет бесплатная однократная вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 12–13 лет.

Что нужно знать:

Обязательная вакцинация будет охватывать 11 инфекционных заболеваний

Изменена схема вакцинации против гепатита В

Вакцинацию БЦЖ против туберкулеза будут проводить уже через 24 часа после рождения ребенка

Обновленный календарь профилактических прививок был обнародован Министерством здравоохранения. Перечень будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний:

туберкулез,

гепатит В,

корь,

паротит,

краснуха,

полиомиелит,

дифтерия,

столбняк,

коклюш,

ХИБ-инфекция

и вирус папилломы человека (ВПЧ).

Ключевые изменения

Главное обновление — это введение однократной безвозмездной вакцинации против ВПЧ для девочек в возрасте 12–13 лет. Для реализации этого шага закуплена современная 9-валентная вакцина.

Кроме того, скорректирована схема вакцинации против вирусного гепатита В. Прививки будут проводиться в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, что позволит использовать комбинированные вакцины (АКДП + Hib + ВГВ) и сократить количество инъекций и визитов к врачу.

При этом, вакцинация от гепатита В проводится отдельно: в 1-й день жизни, далее в 2 и 6 месяцев.

Изменения коснулись и прививок КПК (корь, паротит, краснуха). С 2026 года вакцинацию планируют проводить в возрасте 1 и 4 лет вместо нынешних 1 и 6 лет. В Минздраве полагают, что это обеспечит более раннюю защиту детей и снизит риск тяжелого течения заболевания и осложнений.

БЦЖ против туберкулеза будут делать уже через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3–5 день жизни, как это предусмотрено действующим календарем.

