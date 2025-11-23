Человечество провалило главную климатическую цель. В украинском Гринписе дали неутешительный прогноз

Существенное сокращение выбросов было зафиксировано только раз, в 2020 году, во время пандемии COVID-19

С каждым годом выбросы парниковых газов только растут, несмотря на то, что уже годами продолжаются климатические переговоры — скажем недавно началась 30-я климатическая конференция. Поэтому возникает вопрос, сможет ли человечество глобально сокращать выбросы или продолжит активно "нагревать" планету.

Глобальное сокращение выбросов фиксировалось на планете только в 2020 году во время эпидемии коронавирусной болезни. Об этом в разговоре с "Телеграфом" подчеркнула председатель правления Greenpeace в Украине Евгения Засядько.

По ее словам, люди до сих пор не достигли пика выбросов, как раз наоборот, и в 2021-м году, после наводнения, начались новые "рекорды".

Эколог отметила, что сейчас достаточно сложно понять, сколько еще человечество будет продолжать нагревать планету, поскольку улучшение экологической ситуации не зависит от одной или нескольких стран. Решения и действия по прекращению выбросов должны быть общими, подчеркнула Евгения Засядько, однако сейчас единодушия еще нет.

В Парижском соглашении еще 10 лет назад были поставлены две цели: не допустить нагревания атмосферы на 2 градуса по Цельсию и сделать все возможное, чтобы предотвратить "потепление" на +1,5 градуса. Впрочем, констатирует представитель природоохранной организации, уже сейчас ученые говорят, что при нынешних тенденциях можно забыть о +1,5, которые могут быть достигнуты в следующем десятилетии.

"Также нагрев приводит к таянию вечной мерзлоты, которая также является источником парниковых газов, которые накапливались там веками. Поэтому при таянии глобальный процесс только ускоряется", — пояснила Евгения Засядько.

Однако таяние ледников не угрожает людям, ныне живущим на планете, поскольку это дело веков. Однако только от человечества зависит, как не допустить этого в будущем.

"Стран, которые действительно что-то делают, гораздо меньше, чем те, которые продолжают вести свой обычный бизнес", — резюмировала председатель правления Greenpeace в Украине.

