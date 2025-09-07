Стало известно, когда COVID-19 может массово "покосить" украинцев

Болезнь становится сезонной

Коронавирус (COVID-19) в Украине становится похожим на сезонное заболевание. Осенью 2025 года и зимой 2026 года еще могут быть заболевания.

Об этом рассказала врач-инфекционистка Лариса Мороз в комментарии на телеканале Киев24. По ее словам, рост заболеваемости ожидается в октябре-ноябре.

Статистика заболеваемости

В августе этого года в Украине зарегистрировано 22,5 тысяч случаев COVID-19 против почти 47 тысяч в прошлом году. Это свидетельствует о значительном уменьшении количества зафиксированных случаев по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

К сожалению, коронавирусная инфекция уже переходит к сезонным заболеваниям. Если следовать плану прошлого года, то, как правило, октябрь, начало ноября — это период, когда заканчивается увеличение заболеваемости коронавирусом. И мы снова ожидаем мощную волну вируса гриппа, отметила врач-инфекционистка Лариса Мороз.

Добавим, что в Украине уже обнаружили новые субварианты штамма "Омикрон" — NB.1.8.1 (Нимбус) и XFG (Стратус). По состоянию на 25 августа подтверждены три случая инфицирования вариантом "Нимбус" и 125 — "Стратус". В Минздраве подчеркивают, что пока нет данных, что они вызывают более тяжелое течение болезни.

Что известно о коронавирусе

Коронавирусная болезнь 2019 — (англ. coronavirus disease 2019, аббревиатура COVID-19 утверждена как официальное сокращенное название) — инфекционная болезнь, впервые обнаруженная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный канал. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 г. была неизвестна.

