Почему в Украине открывают кучу аптек в одном месте? Объяснение вас удивит

Аптечные сети делят прибыль между "своими".

Выбор без выбора. Расположение аптек рядом может иметь особую причину – желание нарастить их прибыль. Украинцы неоднократно замечали диковинку в подобном расположении и даже шутят на эту тему.

Когда в одном месте вырастает одна аптека, рядом почти сразу появляется другая. Для того чтобы это не были конкуренты, в некоторых сетях аптек даже специально имеют несколько брендов, чтобы размещать их по соседству, объяснял "Телеграфу" генеральный директор аптечного холдинга "АНЦ" Николай Щербина.

Благодаря иллюзии выбора, где купить лекарства, доход может значительно возрасти, ведь не все покупатели разбираются в брендах аптек и понимают что у них один конечный владелец.

Если говорить о цифрах прибыли, то если у аптеки с месячным оборотом в миллион гривен открывается вторая, ее ожидаемая прибыль может составить около 700 тысяч грн. Но люди считая, что могут выбрать более выгодное предложение, в конце концов, приносят доход для двух аптек в 2,5 миллиона гривен, что почти на миллион превышает прогнозируемый доход. Отметим, что это расчетные данные на 2021 год. С тех пор количество аптек в Украине сократилось на 20%. В основном это касается восточных и южных областей из-за боевых действий.

Аптеки рядом: зрада или победа?

Подобное расположение аптек обсуждается в сети. Спрашивают то ли это с выздоровлением связано, то ли с болезнями.

Аптеки "дверь в дверь" — зрада или победа?

В то же время, комментаторы имеют свои версии, почему аптек рядом стало больше. Среди них обилие безрецептурных препаратов, продажа рецептурных без рецептов, а также своеобразные "голодные игры" между арендаторами. "Слабые не вытянули", — комментирует пользователь Сергей то, что среди аптек стало меньше других видов услуг.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине стала дефицитом вакцина от гриппа. Ожидают следующих поставок в декабре, однако хватит ли — пока неизвестно.