Адвокат рассказала, что нужно обязательно сделать перед мобилизацией и ВЛК

Декларацию с врачом нужно заключать перед ВЛК. В будущем это влияет на соцзащиту и выплаты

Военнообязанные могут пройти ВЛК как в своем территориальном центре, так и в другом. Однако к этому следует подготовиться.

Юрист и адвокат Светлана Ярошенко рассказала, что перед тем, как отправляться в армию, всем нужно заключать декларацию с семейным врачом, если ее нет. Это нужно для того, чтобы иметь данные о заболевании до призыва на службу.

Юрист подчеркнула, что болезни могут развиваться. В качестве примера — небольшие грыжи, которые с течением времени могут привести к ухудшению состояния и даже инвалидности. В случае ухудшения военного состояния ВЛК может установить связь со службой — это влияет на социальную защиту человека и на помощь.

От того, какая будет причинная связь заболевания — с прохождением военной службы или с защитой Родины, — будет зависеть размер единовременного пособия в случае установления процентов потери трудоспособности или группы инвалидности и социальная защита. Светлана Ярошенко, адвокат

Светлана Ярошенко отмечает, что при ранениях факт связанности с защитой Родины определить гораздо проще, чем при болезнях или травмах.

Как подписать декларацию с врачом

В любой государственной больнице независимо от места жительства украинцы могут подписать декларацию с врачом. Для этого нужно обратиться в регистратуру медучреждения. Потребуются: паспорт, РНОКПП (идентификационный код), мобильный телефон. Врач, у которого есть свободные места, внесет ваши данные в электронную систему, а вам на телефон придет SMS с кодом для подтверждения. После этого декларацию распечатают для проверки, а вы должны подписать два экземпляра, один из которых остается у вас.