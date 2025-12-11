Массированная атака на Кременчуг. Почему Россия регулярно бьет по этому городу

Город ночью атаковал почти три десятка дронов и ракеты

В ночь на 11 декабря Россия нанесла массированный удар по Кременчугу. В городе раздались десятки взрывов.

Что нужно знать:

Россия ударила по Кременчугу дронами и баллистикой

Основной целью атаки были объекты энергетики

На некоторых объектах возникли пожары из-за падения обломков

Как отметил председатель Полтавской ОВ Владимир Когут, россияне 11 декабря атаковали энергетику Кременчуга. Большинство целей сбило ПВО, однако в результате падения обломков возникли пожары.

Обошлось без пострадавших. Последствия атаки России ликвидируются. Добавим, что россияне кошмарили Кременчуг почти 6 часов. Ведь первые взрывы и заход дронов в город зафиксировали в 00:30. По данным мониторов, атака закончилась в 5.50, тогда же объявили отбой тревоги.

Как отметил OSINT-канал monitoring, ночью в воздухе над Полтавщиной зафиксировали десятки дронов типа "Герань-2" и по меньшей мере три баллистических ракеты "Искандер-М". Основной удар дронов и баллистики принял на себя Кременчуг. Враг снова целился, прежде всего, в энергетическую инфраструктуру страны.

Карта атаки Украины 11 декабря

Почему Россия атакует Кременчуг

Кроме ударов по энергетике, у россиян вполне могут быть несколько причин, чтобы направлять на город дроны и ракеты. Одна из них – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ). До начала полномасштабной войны он был крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Украины с проектной мощностью 18,6 миллиона тонн в год. Россияне существенно повредили его в апреле 2022 года во время первых массированных обстрелов. 12 мая того же года Россия обстреляла объект четырьмя ракетами.

КНПЗ Кременчуг

Также в городе есть важные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Они играют немаловажную роль в обеспечении логистики украинской армии и гражданского населения.

Какие объекты в городе хотят уничтожить россияне

Промышленные объекты: нефтеперерабатывающий завод, Кременчугский завод технического углерода, вагоностроительный завод.

нефтеперерабатывающий завод, Кременчугский завод технического углерода, вагоностроительный завод. Транспортная инфраструктура: железнодорожные узлы, мосты через реку Днепр, которые имеют критическое значение для поставок армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне уничтожили самый красивый Фастовский вокзал.