NAUDI заявляет о критических рисках для оборонной промышленности из-за нового постановления Правительства по бронированию сотрудников

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) заявляет о серьезных рисках, возникших после принятия постановления КМУ №1608 от 8 декабря 2025 года. Документ фактически вводит фиксированную квоту на бронирование военнообязанных работников предприятий ОПК, что делает невозможным оперативное бронирование новых специалистов при масштабировании производства.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отмечает, что такие нормы противоречат принципу 100% бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса:

"Данное постановление устанавливает числовое количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию. Это усложнит быстрое масштабирование производства и бронирование новых сотрудников. Излишняя бюрократизация процессов может замедлить развитие сферы ОПК. Мы понимаем мотивы правительства, но сфера ОПК — не самая большая по количеству забронированных работников. Для эффективного обеспечения потребностей сил обороны предприятия должны постоянно масштабироваться. Масштабирование включает в себя найм новых работников, а в нынешнем виде постановление лишь усложняет этот процесс. Соглашение каждый раз увеличивать квоту может значительно замедлить развитие отрасли".

Он также подчеркнул необходимость срочного возвращения предыдущего порядка:

"Нужно срочно вернуть бронировать всех военнообязанных работников сферы ОПК — независимо от даты их принятия, численности штата или дать признание предприятия критически важным. То есть вернуть действовавший до 8 декабря 2025 года порядок".

NAUDI призывает правительство безотлагательно внести изменения в Порядок, чтобы не допустить углубления кадрового дефицита и срыва производственных программ оборонной промышленности.