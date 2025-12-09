Компания-участник NAUDI представила боевую версию беспилотного наземного комплекса Protector с модулем Tavria-12.7

Входящая в состав NAUDI компания "Украинская Бронетехника" показала обновленную версию беспилотного наземного комплекса Protector, оснащенного боевым модулем Tavria-12.7 с пулеметом M2 Browning. Это один из первых примеров сочетания двух беспилотных технологий на поле боя — грузовой платформы и дистанционно управляемой пулеметной турели, фактически превращающей логистический UGV в полноценную боевую единицу.

Видео испытаний, обнародованное компанией, демонстрирует стабильную работу комплекса по статической и подвижной стрельбе. "Мы получили хорошие результаты как в статической стрельбе, так и в подвижной стрельбе с разных расстояний", — отметил член Президиума NAUDI и генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Разработка боевой конфигурации Protector стала ответом на запросы подразделений, работающих на передовой. В компании подчеркивают, что весь цикл адаптации Protector с боевым модулем Tavria – от инженерного проектирования до практической реализации – занял менее двух месяцев. И Protector и Tavria-12.7 уже кодифицированы Министерством обороны Украины, что позволяет оперативно интегрировать их в боевые подразделения без дополнительных процедур.

Protector способен дистанционно управляться на расстояние до 400 км и перевозить до 700 кг груза. Конструкция платформы позволяет применять ее как мобильную огневую систему, как транспорт для эвакуации раненых, как средство доставки боеприпасов и оборудования или как носитель дополнительных боевых модулей, включая пулеметные, ракетные или другие специализированные системы. "Украинская бронетехника" отмечает, что модульность открывает возможность создавать широкую линейку боевых конфигураций – от пулеметных установок до ПТРК.

В компании также отмечает рост спроса и готовность масштабировать производство. На мощностях предприятия могут производить до 50 единиц Protector в месяц, реагируя на интерес подразделений и потребность заменять риски для личного состава дистанционно управляемыми платформами.