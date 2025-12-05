Более тысячи минометов и удвоенное производство бронеавтомобилей: компания-участник NAUDI впечатлила результатами в 2025 году

Индустрия обороны в Украине растет быстрее объемов доступного финансирования

В 2025 году значительно выросли объемы производства оружия и до тех объемов, что государство не может закупить всю изготовленную продукцию. Компания-участник NAUDI, крупнейший частный производитель оружия "Украинская Бронетехника", демонстрирует, как бизнес масштабируется, несмотря на эти вызовы: ежегодно поставляет более тысячи минометов для Вооруженных Сил, развивает линейку бронеавтомобилей и заходит в новые технологические сегменты.

Член Президиума NAUDI и генеральный директор компании Владислав Бельбас отметил, что 2025 стал переломным для всего сектора.

"В этом году индустрия в стране перешла в режим, когда возможности производства значительно превышают возможности финансирования… В 2025 году все производители масштабировались и ищут средства, поскольку внутреннего бюджета не хватает для закупки всего, что нужно фронту и всего, что мы способны производить… Компании говорят: дайте финансирование, мы готовы делать больше", — сказал он.

Владислав Бельбас, фото — Facebook

По количеству новой продукции 2025 стал самым плодотворным для компании. "Украинская бронетехника" представила FPV-дрон со стандартизированным 60-мм боеприпасом, наземный комплекс "Протектор", завершила кодификацию "Варты-2" и создала новые модификации "Новатора" — от медицинских до инженерных. В то же время потенциал роста компании сдерживается нехваткой финансирования закупок.

"Что касается бронеавтомобилей, то в 2025 году мы выпустили удвоенное количество по сравнению с предыдущим годом. Что касается минометов – где-то на том же уровне: более тысячи минометов в год мы поставляем Вооруженным силам… Мы могли бы изготовить значительно больше, но нет недостатка финансирования" — отметил Бельбас.

Несмотря на это "Украинская бронетехника" смотрит вперед и готовится к дальнейшему расширению, добавляет Бельбас:

"Наши планы – это новые сегменты. Возможно, ракеты, возможно, беспилотники. Что-то летальное и интересное… Сейчас запускаем несколько проектов с иностранными правительствами, вероятно, до конца года о них станет известно. Дальше – масштабирование, масштабирование, масштабирование".