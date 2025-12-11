Во внимании нуждаются сразу несколько вопросов: NAUDI обратилась с письмом к премьеру Свириденко

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась с открытым письмом к премьер-министру Украины Юлии Свириденко по поводу критических вопросов функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. В первую очередь речь идет о внедрении программ финансовой поддержки предприятий для восстановления поврежденных или уничтоженных производственных мощностей.

Об этом NAUDI информирует в сообщении на Facebook. Также Ассоциация добавила скан-копии отправленного письма.

NAUDI отмечает, что получает многочисленные обращения участников Ассоциации о внедрении механизмов предоставления государственной помощи для восстановления материально-технической базы и производственных помещений для дальнейшего выполнения оборонных заказов.

Ориентировочные объемы убытков предприятий составляют сотни миллионов гривен, что существенно усложняет их дальнейшую деятельность. Однако действующее нормативно правовое поле не обеспечивает надлежащего механизма государственной финансовой поддержки для восстановления поврежденных или уничтоженных мощностей.

Отмечается, что ранее NAUDI неоднократно обращалась в профильные министерства с предложениями по внесению соответствующих изменений. Все без исключения профильные государственные ведомства признали важность и актуальность поднятого вопроса, однако соответствующие изменения в постановления не внесены.

Другая проблемная ситуация, добавляет Ассоциация, касается принятия обновленной редакции постановления Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2022 № 1275.

Разработанный NAUDI проект изменений в это постановление, полностью отвечающий современным оперативным и производственным реалиям, в течение длительного времени неоднократно направлялся как в Кабинет Министров Украины, так и в профильные министерства. Все подтверждали важность принятия обновленной редакции постановления, однако, начиная с 2024 года, никаких существенных изменений не было.

Еще одна проблема касается вопроса функционирования специального правового режима Defence City (Дефэнс Сити).

5 октября 2025 г. в Украине вступил в силу закон о специальном правовом режиме Defence City, предусматривающий существенные налоговые льготы и регуляторные упрощения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Этот режим позиционировался как быстрый и действенный инструмент для стимулирования развития отечественного ОПК и наращивания производственного потенциала в условиях продолжающейся агрессии.

Предполагалось, что Кабинет Министров Украины в течение одного месяца со дня его вступления в силу обеспечит принятие необходимых нормативно-правовых актов для практической реализации этого специального режима. Таким образом, соответствующие механизмы должны были заработать уже в ноябре 2025 года.

Однако нормативно-правовые акты, необходимые для запуска Defence City, не были приняты до сих пор. В результате, одна из ключевых реформ оборонно-промышленного комплекса Украины остается нереализованной на практике и не может выполнять функции, для которых была принята — обеспечивать быстрое развитие предприятий ОПК, стимулировать инвестиции, масштабировать производство и усиливать возможности отечественного ОПК.

Отдельное внимание, говорится в сообщении, нуждается также в вопросе открытия экспорта вооружения.

В сентябре 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил об открытии экспорта находящегося в профиците оружия и может быть реализована за рубежом для получения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения финансирования. NAUDI отмечает, что поддерживает инициативу Президента и убеждена, что ее реализация создаст мощный стимул для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, будет способствовать формированию имиджа Украины как надежного игрока на международном рынке вооружений и укреплению обороноспособности государства.

Для этого необходимо срочно разработать и принять прозрачные, понятные и недискриминационные механизмы доступа предприятий ОПК к экспорту, позволяющие каждому производителю привлекать дополнительные ресурсы на развитие и повышать способность удовлетворять потребности оборонного сектора.

NAUDI также показала наработанные варианты решения проблемных вопросов предприятий украинского ОПК, связанных с ракетно-бомбовыми ударами российских оккупантов, а именно:

Введение механизма страхования военных рисков с возможностью включения страховой премии в себестоимость изготовленной продукции; Введение механизма беспроцентного (или с минимальным процентом) кредитования на восстановление производственных возможностей предприятий ОПК; Перераспределение бюджетных средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на развитие ОПК на прямые дотации по восстановлению поврежденных или уничтоженных предприятий.

Поэтому NAUDI обратилась к Премьер-министру с просьбой взять эти вопросы на личный контроль и в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие указанные вопросы.

Со своей стороны Ассоциация отмечает, что готова активно участвовать в необходимых наработках и оказать необходимую экспертную помощь.