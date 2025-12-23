Внезапно исчез свет? Украинка показала, как сделать свечу из того, что точно есть у вас дома (видео)

Этот способ займет всего несколько минут

В Украине уже несколько месяцев регулярно отключают свет, что побуждает украинцев создавать рабочие лайфхаки на такие случаи. К примеру, оказывается, можно сделать самодельную свечу из картофеля без лишних трат.

Соответствующим лайфхаком поделилась украинка в Тик Ток. По ее словам, этот способ лучше подойдет тогда, когда свет выключили внезапно, а в доме не осталось заряженных фонарей или свечей.

Для того чтобы сделать самодельную свечу из картофеля нужно взять клубень. Он должен быть среднего или большого размера. Вырезать в нем отверстие, чем глубже, тем лучше. В это отверстие будет вставляться самодельный фитиль. Его женщина делает из ватного диска, который разделяет на две половинки и скручивает в трубочку. Эту ватную трубочку следует поставить в отверстие в картофеле и залить туда немного растительного масла.

Далее этот фитиль поджигают и получают самодельную свечу. Чтобы картошку было удобно поставить на стол или носить в руках, корнеплод можно поместить в стакан. Добавим, что вместо ваты для создания фитиля можно использовать марлю.

В комментариях мнение пользователей относительно этого лайфхака разделились. Ведь некоторые писали, что этот способ действительно работает и можно вату смальцем смазать, но были и те, кто предостерегал людей, потому что вероятнее от такой свечи образуется копоть. Не обошлось и без шуток:

А еще и нагрелся, и наелся. Держать картофель до полного приготовления.

Я делала так, только смалец туда в картошку! Это работает!

Все будет в копоти.

