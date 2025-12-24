С 1 января в Украине увеличится прожиточный минимум. Какие выплаты возрастут

Этот показатель не менялся в уходящем году

С 1 января в Украине увеличивается прожиточный минимум. От этого показателя зависит ряд выплат, которые также возрастут.

Что нужно знать:

В 2025 году прожиточный минимум не увеличивали

Рост этого показателя влияет на основные социальные выплаты

Вырастут минимальная пенсия, социальная помощь, алименты

Согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3 328 гривен. Сейчас он составляет 3028 гривен.

Однако эта сумма отличается в зависимости от социальной группы. Для лиц, потерявших трудоспособность, он установлен на более низком уровне — 2 595. Именно такой с 1 января будет минимальная пенсия.

Прожиточный минимум в 2026 году

На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн

Дети до 6 лет — 2 817 грн

Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн

Трудоспособные лица — 3 328 грн

Лица, потерявшие трудоспособность – 2 595 грн

Прожиточный минимум в Украине

Увеличение прожиточного минимума — какие выплаты возрастут

Сумму прожиточного минимума берут в качестве основы для определения размера ряда выплат. Также увеличатся:

минимальные пенсии;

размер налоговых социальных льгот;

суммы социальной помощи (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);

штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.

Кроме того, новый показатель для трудоспособных граждан влияет на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). Увеличится и размер алиментов.

Что такое прожиточный минимум

Это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю у Украины привязан размер ряда социальных выплат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 января растет также размер минимальной зарплаты. Поэтому увеличиваются налоги и сборы для предпринимателей.