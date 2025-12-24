С 1 января в Украине увеличится прожиточный минимум. Какие выплаты возрастут
Автор
Дата публикации
- Автор
Этот показатель не менялся в уходящем году
С 1 января в Украине увеличивается прожиточный минимум. От этого показателя зависит ряд выплат, которые также возрастут.
Что нужно знать:
- В 2025 году прожиточный минимум не увеличивали
- Рост этого показателя влияет на основные социальные выплаты
- Вырастут минимальная пенсия, социальная помощь, алименты
Согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3 328 гривен. Сейчас он составляет 3028 гривен.
Однако эта сумма отличается в зависимости от социальной группы. Для лиц, потерявших трудоспособность, он установлен на более низком уровне — 2 595. Именно такой с 1 января будет минимальная пенсия.
Прожиточный минимум в 2026 году
- На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн
- Дети до 6 лет — 2 817 грн
- Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн
- Трудоспособные лица — 3 328 грн
- Лица, потерявшие трудоспособность – 2 595 грн
Увеличение прожиточного минимума — какие выплаты возрастут
Сумму прожиточного минимума берут в качестве основы для определения размера ряда выплат. Также увеличатся:
- минимальные пенсии;
- размер налоговых социальных льгот;
- суммы социальной помощи (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);
- штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.
Кроме того, новый показатель для трудоспособных граждан влияет на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). Увеличится и размер алиментов.
Что такое прожиточный минимум
Это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю у Украины привязан размер ряда социальных выплат.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 января растет также размер минимальной зарплаты. Поэтому увеличиваются налоги и сборы для предпринимателей.