С 1 января в Украине увеличится прожиточный минимум. Какие выплаты возрастут

Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Фото Коллаж "Телеграф"

Этот показатель не менялся в уходящем году

С 1 января в Украине увеличивается прожиточный минимум. От этого показателя зависит ряд выплат, которые также возрастут.

Что нужно знать:

  • В 2025 году прожиточный минимум не увеличивали
  • Рост этого показателя влияет на основные социальные выплаты
  • Вырастут минимальная пенсия, социальная помощь, алименты

Согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3 328 гривен. Сейчас он составляет 3028 гривен.

Однако эта сумма отличается в зависимости от социальной группы. Для лиц, потерявших трудоспособность, он установлен на более низком уровне — 2 595. Именно такой с 1 января будет минимальная пенсия.

Прожиточный минимум в 2026 году

  • На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн
  • Дети до 6 лет — 2 817 грн
  • Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн
  • Трудоспособные лица — 3 328 грн
  • Лица, потерявшие трудоспособность – 2 595 грн
Прожиточный минимум в Украине
Прожиточный минимум в Украине

Увеличение прожиточного минимума — какие выплаты возрастут

Сумму прожиточного минимума берут в качестве основы для определения размера ряда выплат. Также увеличатся:

  • минимальные пенсии;
  • размер налоговых социальных льгот;
  • суммы социальной помощи (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);
  • штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.

Кроме того, новый показатель для трудоспособных граждан влияет на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). Увеличится и размер алиментов.

Что такое прожиточный минимум

Это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю у Украины привязан размер ряда социальных выплат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 января растет также размер минимальной зарплаты. Поэтому увеличиваются налоги и сборы для предпринимателей.

