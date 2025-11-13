Забудьте о повышении тарифов: нардеп рассказал, почему цены на коммуналку не возрастут

Повышение тарифов на коммунальные услуги после отопительного сезона экономически необоснованно.

В следующем году украинцев может ожидать новое испытание – рост коммунальных тарифов. НБУ в своем октябрьском инфляционном отчете спрогнозировал, что по завершении текущего отопительного сезона тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду начнут постепенно приводить к экономически обоснованному уровню.

Регулятор не назвал конкретные цифры, но предупредил: именно это станет одним из рисков для инфляционного прогноза на 2026 год. Действительно ли тарифы вырастут и существуют ли экономические основания для такого повышения? На эти вопросы "Телеграфу" ответил в блицнтервью Алексей Кучеренко, народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ.

Ключевые факты из интервью:

Текущие тарифы полностью покрывают расходы энергокомпаний;

Нацбанк выходит за пределы своих полномочий;

Восстановление энергоинфраструктуры должно финансироваться из репараций;

Выводы следственной комиссии ВР опровергают необходимость повышения.

Нацбанк ожидает, что после отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги поднимутся. Есть ли для этого экономические основания?

- Нацбанк абсолютно ничего не понимает в тарифной политике. Он должен заниматься монетарной политикой, а не лезть в тарифы.

Имеющиеся тарифы полностью покрывают все экономически обоснованные расходы. Это подтверждают выводы временной следственной комиссии Верховной Рады. Абсолютно нет необходимости в повышении цен на электроэнергию и газ. Более того, комиссия установила, что текущие тарифы были установлены с нарушениями без четких расчетов, — Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко

А ведь энергетическая инфраструктура испытала значительные разрушения из-за обстрелов. Откуда брать средства на восстановление?

— Нацбанк считает, что последствия разрушений будут нуждаться в дополнительных финансовых вливаниях в энергокомпании. Но кто сказал, что ремонты должны производиться за счет населения?

Это должно финансироваться за счет репараций и других источников. К примеру, Юлия Тимошенко предложила реструктуризировать отношения Кабмина с Нацбанком и отодвинуть расчеты с ним. Источник должен быть другим, а не тариф для населения.

То есть ваша позиция категорична – повышение тарифов не должно быть?

— Экономических оснований для повышения тарифов сегодня нет. Нацбанк пытается покрывать финансовые дефициты за счет квазиналога в виде так называемой рыночной цены.

Пусть Нацбанк занимается регулированием банковской сферы и следит, чтобы банки не грабили население и кредитовали реальный сектор экономики. Это его ключевая задача, а не тарифная политика, — Алексей Кучеренко.

