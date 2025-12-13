Кто во время войны может не платить долги по коммуналке: адвокат объяснила

Ситуация с долгами за коммунальные услуги в Украине обостряется с каждым годом войны

В Украине у должников за коммунальные услуги могут быть серьезные проблемы. Однако некоторые категории граждан все же освобождены от обязательства возврата средств.

Об этом рассказала адвокат "Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. Украинцы не слишком добросовестно платят за коммуналку.

На время войны в Украине тарифы на коммунальные услуги не меняются. Однако стоимость услуг может отличаться.

"В общем, ситуация такова, что тарифы у нас какие были, такие и остаются. Впрочем, на время войны они не фиксируются на какой-то одной отметке. Был период моратория на отключение от коммунальных услуг. Это было в начале полномасштабной войны, а затем постановлением отключения за задолженность были возобновлены", — сказала Воронкова.

Елена Воронкова. Фото РБК-Украина

Также, по ее словам, не начисляется пеня и долги на территориях, официально признанных оккупированными. Но эта норма действует именно на период, пока они оккупированы. Также актуальны остающиеся долги, накопленные до момента оккупации.

"То есть, если был долг еще до оккупации, он не аннулируется, и его нужно платить. А если оккупация — долг в этот период не платите. Здесь у нас мораторий сохраняется", — сказала адвокат.

Воронкова подчеркнула, что все, что касается вопросов отключения от сетей из-за долгов – все это актуально. По ее словам, государство поняло, что люди не до конца добросовестны в уплате счетов за коммунальные услуги, потому что не все понимают важность этого вопроса.

Кто может не платить долги во время войны

Согласно постановлению Кабинета министров №206 не платить за коммунальные услуги во время действия военного положения имеют право несколько категорий граждан. В частности, на основании:

Отсутствие услуги. За услуги, если они фактически не предоставлялись, не нужно платить. К примеру, отсутствие тепла или воды.

Длительного отсутствия абонента. Если гражданин более 30 дней не проживает в квартире, что актуально для внутриперемещенных лиц. Необходимо обратиться к поставщику услуг с заявлением, предоставив справку ВПЛ о лечении, командировке или военной службе.

В общем, во время войны запрещено начисление пени, но задолженность при этом не отменяется. В то же время коммунальные предприятия могут обращаться в суд с целью взыскания долгов с абонента.

Кому в Украине вообще можно не платить за коммуналку

Согласно информации Пенсионного Фонда, Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373. Без учета доходов льготы предоставляются следующим категориям граждан

лица с инвалидностью в результате войны 1, 2, 3 группы, участники боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше (в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства (75% скидки);

семьи погибших (умерших) ветеранов войны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины (50% скидки).

Ранее Телеграф рассказывал, что нардепы могут внедрить законодательные изменения, согласно которым в Украине за долги смогут забирать жилье у граждан.