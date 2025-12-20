Готовьте деньги. Как с 1 января вырастут налоги для ФЛП

Суммы отчислений увеличатся

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине в 2026 году возрастут. К их размерам привязаны налоги и сборы для предпринимателей, поэтому они также изменятся с 1 января.

Что нужно знать:

Уже с 1 января налоги и сборы для предпринимателей увеличатся

Вырастут суммы всех трех выплат — единый налог, военный сбор и единый социальный взнос

Кроме того, изменяются годовые лимиты доходов ФЛП всех групп

Как вырастет "минималка" и прожиточный минимум

Согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн (сейчас 8 000 грн). Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 3 028 грн, увеличится до 3 328 грн.

Каким будет налог для ФЛП в 2026 году

Увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлечет рост единого налога, военного сбора и единого социального взноса для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Выплаты увеличатся в зависимости от группы налогообложения:

для ФЛП I группы – 332,8 грн в месяц

– 332,8 грн в месяц для ФЛП II группы – 1 729,4 грн в месяц

– 1 729,4 грн в месяц для ФЛП III группы – единый налог составляет 5% от дохода и зависит от суммы, заработанной за отчетный период

Каким будет военный сбор для предпринимателей

Военный сбор для ФЛП I и II групп растет с 800 до 864,7 грн в месяц. Для предпринимателей III группы налогообложения этот сбор останется таким, как был — в размере 1% от дохода.

Единый социальный взнос для ФЛП — сколько нужно будет платить в 2026 году

Минимальный единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. Таким образом, он одинаков для предпринимателей всех трех групп. В следующем году ЕСВ для ФЛП будет составлять 1 902,34 грн (сейчас 1 760 грн).

Годовые лимиты для ФЛП 2026

Размер минимальной зарплаты влияет также на лимиты доходов ФЛП в год. Их устанавливают с первого дня января и не изменяют в течение года. Для каждой группы налогообложения предел доходов разный.

I группа – 1 444 049 грн;

– 1 444 049 грн; II группа – 7 211 598 грн;

– 7 211 598 грн; III группа – 10 091 049 грн.

Как сообщал "Телеграф", министерство финансов обнародовало законопроект, который может кардинально изменить правила игры для сотен тысяч украинских предпринимателей. ФЛПы называют это "смертным приговором" и заговорили о Майдане.