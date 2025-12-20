Готовьте деньги. Как с 1 января вырастут налоги для ФЛП
Суммы отчислений увеличатся
Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине в 2026 году возрастут. К их размерам привязаны налоги и сборы для предпринимателей, поэтому они также изменятся с 1 января.
Что нужно знать:
- Уже с 1 января налоги и сборы для предпринимателей увеличатся
- Вырастут суммы всех трех выплат — единый налог, военный сбор и единый социальный взнос
- Кроме того, изменяются годовые лимиты доходов ФЛП всех групп
Как вырастет "минималка" и прожиточный минимум
Согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн (сейчас 8 000 грн). Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 3 028 грн, увеличится до 3 328 грн.
Каким будет налог для ФЛП в 2026 году
Увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлечет рост единого налога, военного сбора и единого социального взноса для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Выплаты увеличатся в зависимости от группы налогообложения:
- для ФЛП I группы – 332,8 грн в месяц
- для ФЛП II группы – 1 729,4 грн в месяц
- для ФЛП III группы – единый налог составляет 5% от дохода и зависит от суммы, заработанной за отчетный период
Каким будет военный сбор для предпринимателей
Военный сбор для ФЛП I и II групп растет с 800 до 864,7 грн в месяц. Для предпринимателей III группы налогообложения этот сбор останется таким, как был — в размере 1% от дохода.
Единый социальный взнос для ФЛП — сколько нужно будет платить в 2026 году
Минимальный единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. Таким образом, он одинаков для предпринимателей всех трех групп. В следующем году ЕСВ для ФЛП будет составлять 1 902,34 грн (сейчас 1 760 грн).
Годовые лимиты для ФЛП 2026
Размер минимальной зарплаты влияет также на лимиты доходов ФЛП в год. Их устанавливают с первого дня января и не изменяют в течение года. Для каждой группы налогообложения предел доходов разный.
- I группа – 1 444 049 грн;
- II группа – 7 211 598 грн;
- III группа – 10 091 049 грн.
Как сообщал "Телеграф", министерство финансов обнародовало законопроект, который может кардинально изменить правила игры для сотен тысяч украинских предпринимателей. ФЛПы называют это "смертным приговором" и заговорили о Майдане.