В Украину залетел самолет из Москвы? Что известно о загадочном полете (карта)
Airbus принадлежит российской авиакомпании "Аэрофлот"
В небе над Украиной засекли пассажирский самолет из России. Он якобы пролетел прямо над Сумами.
Что нужно знать:
- Радары засекли пассажирский борт возле Cум
- Самолет летел из Москвы в Стамбул
- Странные детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга
Об это свидетельствуют данные AirNav Radar.
14 декабря его системы зафиксировали полет самолета Airbus A321-211, который якобы пересек границу Украины и нарушил её воздушное пространство, пролетев насквозь. В частности, системы мониторинга засекли его возле таких крупных городов как Сумы.
Что известно о самолете и его полете
По данным AirNav, речь идет о борте Airbus, который принадлежит российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот". 14 декабря он вылетел из аэропорта Шереметьево и направился в Стамбул. Однако во время полета летательный аппарат пересек воздушное пространство Украины. Полет завершился успешно через 5 часов.
Cправка: Airbus A321 — узкофюзеляжный двухдвигательный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Airbus. Является частью семейства реактивных авиалайнеров Airbus A320 малой и средней дальности. Может перевозить от 185 до 236 пассажиров
Что это было?
Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.
Возможные причины появления самолета на карте:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.
