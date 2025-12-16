В Украину залетел самолет из Москвы? Что известно о загадочном полете (карта)

Airbus принадлежит российской авиакомпании "Аэрофлот"

В небе над Украиной засекли пассажирский самолет из России. Он якобы пролетел прямо над Сумами.

Что нужно знать:

Радары засекли пассажирский борт возле Cум

Самолет летел из Москвы в Стамбул

Странные детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об это свидетельствуют данные AirNav Radar.

14 декабря его системы зафиксировали полет самолета Airbus A321-211, который якобы пересек границу Украины и нарушил её воздушное пространство, пролетев насквозь. В частности, системы мониторинга засекли его возле таких крупных городов как Сумы.

Airbus A321-211

Что известно о самолете и его полете

По данным AirNav, речь идет о борте Airbus, который принадлежит российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот". 14 декабря он вылетел из аэропорта Шереметьево и направился в Стамбул. Однако во время полета летательный аппарат пересек воздушное пространство Украины. Полет завершился успешно через 5 часов.

Airbus A321-211

Cправка: Airbus A321 — узкофюзеляжный двухдвигательный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Airbus. Является частью семейства реактивных авиалайнеров Airbus A320 малой и средней дальности. Может перевозить от 185 до 236 пассажиров

Что это было?

Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

