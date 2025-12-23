Пассажирский самолет пролетел возле Харькова и пропал? Подробности загадочного полета (карта)

Дальнейшая судьба борта оказалась неизвестной

В небе над Украиной был замечен пассажирский самолет. Он якобы пролетел страну на сквозь.

Что нужно знать:

Радары засекли пассажирский борт в закрытом воздушном пространстве страны

Самолет летел из Минска в, но информации о приземлении нет

Странные детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные AirNav Radar.

Так, по данным мониторинга, 22 декабря его системы зафиксировали странный полет самолета Boeing 737-800WL. Он якобы находился в воздушном пространстве Украины. В частности, борт был замечен вблизи города Харьков.

Подробности полета

По информации AirNav, речь идет о Boeing, который принадлежит беларусской авиакомпании "Белавиа". 22 декабря он вылетел из аэропорта в Минске и направился в сторону города Эль-Мардж (Ливия), однако по неизвестным причинам якобы нарушил воздушное пространство Украины, пролетев её на сквозь.

Самолет над Украиной

При этом дальнейшая судьба борта оказалась неизвестной. Сервис указывает, что борт вылетел утром 22 декабря, однако в графе о дате приземления стоит "нет данных".

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

