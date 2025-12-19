Странный российский самолет пролетел возле Полтавы? Что известно о загадочном случае
-
-
Полет завершился успешно через 5 часов
Радары засекли в небе над Украиной пассажирский самолет из России. Он якобы пролетел прямо возле Полтавы.
Что нужно знать:
- Радары засекли пассажирский борт возле Полтавы
- Самолет летел из Стамбула в Москву
- Странные детали полета могут свидетельствовать о глюках мониторинга
Об это свидетельствуют данные AirNav Radar.
Так, 18 декабря системы мониторинга зафиксировали полет самолета Airbus A321-211, который якобы находился в воздушном пространстве Украины. В частности, борт был замечен вблизи города Полтава.
Что известно о самолете и его полете
По данным AirNav, речь идет о борте Airbus, который принадлежит российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот". 18 декабря он выполнял рейс Стамбул-Москва, однако по неизвестным причинам якобы нарушил воздушное пространство Украины, пролетев её на сквозь. Полет завершился успешно через 5 часов в аэропорту Шереметьево.
Cправка: Airbus A321 — узкофюзеляжный двухдвигательный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Airbus. Является частью семейства реактивных авиалайнеров Airbus A320 малой и средней дальности. Может перевозить от 185 до 236 пассажиров.
Что это было?
Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.
Возможные причины появления самолета на карте:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.
