Странный российский самолет пролетел возле Полтавы? Что известно о загадочном случае

Полет завершился успешно через 5 часов

Радары засекли в небе над Украиной пассажирский самолет из России. Он якобы пролетел прямо возле Полтавы.

Что нужно знать:

Радары засекли пассажирский борт возле Полтавы

Самолет летел из Стамбула в Москву

Странные детали полета могут свидетельствовать о глюках мониторинга

Об это свидетельствуют данные AirNav Radar.

Так, 18 декабря системы мониторинга зафиксировали полет самолета Airbus A321-211, который якобы находился в воздушном пространстве Украины. В частности, борт был замечен вблизи города Полтава.

Что известно о самолете и его полете

По данным AirNav, речь идет о борте Airbus, который принадлежит российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот". 18 декабря он выполнял рейс Стамбул-Москва, однако по неизвестным причинам якобы нарушил воздушное пространство Украины, пролетев её на сквозь. Полет завершился успешно через 5 часов в аэропорту Шереметьево.

Cправка: Airbus A321 — узкофюзеляжный двухдвигательный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Airbus. Является частью семейства реактивных авиалайнеров Airbus A320 малой и средней дальности. Может перевозить от 185 до 236 пассажиров.

Что это было?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно над самолет из Москвы пролетал над Сумами.