Сколько часов отключений в день будет до марта: появился прогноз

Солнечная генерация не решит проблему отключений

Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине не улучшится, пока Россия продолжает атаковать генерацию и сети. Продолжительность и частота отключений уменьшатся только при прекращении повреждений.

Это зависит от эффективности работы сил противовоздушной обороны и увеличения защищенности подстанций, сказал "Телеграфу" эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра. Эксперт подчеркнул, что солнечная генерация — лишь дополнительный фактор, который помогает, чтобы ситуация не была критической.

Поэтому, когда станет больше солнца, в феврале и марте, это станет дополнительным фактором, чтобы стало легче с отключениями.

Пока ухудшения быть не должно. Но то, что продолжается сейчас – отключение по 10-11 часов в Киеве – по сути, так и сохранится. Александр Голиздра, эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины

Даже без обстрелов в Украине все равно будет сохраняться определенный дефицит мощности. В частности, это касается Левобережья, где генерация была повреждена сильнее, а также есть несколько крупных промышленных центров.

