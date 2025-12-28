В какой украинской бронетехнике уже заинтересована Европа

В нынешних условиях фронта, когда все контролируется дронами, скорость и надежность бронеавтомобиля являются определяющими характеристиками, поэтому СБА "Новатор" проходит серию дополнительных испытаний по бездорожью перед передачей военным.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Новатор" мы гоняем по ямам и бездорожью на скорости 120-140 км/ч. Потому что сегодня любая остановка в поле — это цель: через минуты прилетит FPV или накроет миномет. Все видят дроны с обеих сторон. Поэтому это буквально "гонки на выживание", и здесь "Новатор", по моему мнению, вне конкуренции", — рассказал он.

По его словам, СБА "Новатор" поставляется войску с 2018 года и все это время автомобиль дорабатывался.

"Мы создали его на базе Ford F-550 – одного из самых массовых шасси для бронеавтомобилей в мире. Но мы полностью переделали ходовую и подвеску. При разработке и тестировании максимально уделили внимание распределению нагрузки на мосты и элементы ходовой. "Отрывались колеса" или лопнул мост. Потом говорят, что виноват Ford. Но это не Ford — это ошибки проектирования", — говорит он.

Также гендиректор ООО "Украинская бронетехника" рассказал, что бронеавтомобиль "Варта 2", который компания кодифицировала в этом году, вызвал интерес покупателей как в Украине, так и за рубежом.

"У западных партнеров таких легких платформ с 30-мм вооружением нет вообще. У россиян есть один не массовый аналог. Так что заинтересованные покупатели уже есть — и в Украине, и потенциально для экспорта", — рассказал он.

Как пояснил Бельбас, главным преимуществом "Варты-2" есть ее уникальный огневой потенциал.

"Главное: запас грузоподъемности позволяет ставить 30-мм боевой модуль массой 1,3 тонны, как на БТР-4. А машина при этом вдвое дешевле, чем БТР-4. Для формата 4×4 это уникальный огневой потенциал", — добавил он.