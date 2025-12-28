В якій українській бронетехніці вже зацікавлена Європа

У нинішніх умовах фронту, коли все контролюється дронами, швидкість та надійність бронеавтомобіля є визначальними характеристиками, саме тому СБА "Новатор" проходить серію додаткових випробувань по бездоріжжі перед передачею військовим.

Про це в інтервʼю проєкту NV та The Economist "Світ попереду 2026" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Новатор" ми ганяємо по ямах і бездоріжжю на швидкості 120−140 км/год. Бо сьогодні будь-яка зупинка в полі — це одразу ціль: за хвилини прилетить FPV або накриє міномет. Усе бачать дрони з обох сторін. Тому це буквально "гонки на виживання", і тут "Новатор", на мою думку, поза конкуренцією", — розповів він.

За його словами, СБА "Новатор" постачається війську з 2018 року і весь цей час автомобіль доопрацьовувався.

"Машина обкатана, всі "дитячі хвороби" давно пройдені. Ми створили її на базі Ford F-550 — одного з наймасовіших шасі для бронеавтомобілів у світі. Але ми повністю переробили ходову й підвіску. При розробці та тестуванні максимально приділили увагу розподілу навантаження на мости й елементи ходової — бо на фронті найбільша біда, коли через перевантаження "відривалися колеса" або луснув міст. Потім кажуть, що винен Ford. Але це не Ford — це помилки проєктування", — каже він.

Також гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" розповів, що бронеавтомобіль "Варта 2", який компанія кодифікувала в цьому році, викликав зацікавленість покупців як в Україні, так і закордоном.

"У західних партнерів таких легких платформ з 30-мм озброєнням немає взагалі. У росіян — є один не масовий аналог. Тож зацікавлені покупці вже є — і в Україні, і потенційно для експорту", — розповів він.

Як пояснив Бельбас, головною перевагою "Варти-2" є її унікальний вогневий потенціал.

"Головне: запас вантажопідйомності дозволяє ставити 30-мм бойовий модуль масою 1,3 тонни, як на БТР-4. А машина при цьому вдвічі дешевша, ніж БТР-4. Для формату 4×4 це унікальний вогневий потенціал", — додав він.