Морозы отступают: синоптики назвали дату потепления в Украине

Новогодние праздники украинцы проведут с морозами, но уже через несколько дней наступит оттепель

Хотя украинцы встретят Новый год с почти трескучими морозами, холод продержится недолго. Уже скоро начнется потепление и температура поднимется до 0-5° тепла.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. Атлантические воздушные массы перекроют поступление арктического холода, а вместе с теплом придут небольшие осадки.

"Но уже со 2 января к управлению атмосферными процессами снова приступит Атлантика, перекрыв адвекцию арктического холода. Для Черкасщины это будет означать повышение температуры воздуха до 0-5° тепла на фоне небольших осадков ", — говорит Виталий Постригань.

Температура воздуха в Украине 2 января

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в ночь с 1 на 2 января все еще будет холодно — температура воздуха будет составлять от 0 в западных областях до — 14 в Сумской и Харьковской областях. Днем будет от 0 до +5, в Крыму до +7.

Напомним, новогоднюю ночь украинцы проведут с морозами и снегом. Синоптики предупреждают о нетипично холодной погоде на праздники – температура опустится до -7-13°. Снег ожидается практически по всей территории страны, и это непривычно к Новому году.

"Только в половине случаев на утро 1 января залегал снежный покров, а в последнее десятилетие снег фиксировался только в 2022, а в 2019 – 16 см, это наибольшее значение за 30 летний период", — объясняет Виталий Постригань.

Напомним, Телеграф писал, что сильные морозы резко ударят по Харькову. Холод принесет антициклон из Скандинавского полуострова.