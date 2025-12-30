Морози відступають: синоптики назвали дату потепління в Україні

Новорічні свята українці проведуть з морозами, але вже через кілька днів настане відлига

Хоча українці зустрінуть Новий рік з майже тріскучими морозами, холод протримається недовго. Уже скоро розпочнеться потепління, і температура підніметься до 0-5° тепла.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Атлантичні повітряні маси перекриють надходження арктичного холоду, а разом з теплом прийдуть невеликі опади.

"Але вже із 2 січня до керування атмосферними процесами знову приступить Атлантика, перекривши адвекцію арктичного холоду. Для Черкащини це означатиме підвищення температури повітря до 0-5° тепла на фоні невеликих опадів", — каже Віталій Постригань.

Температура повітря в Україні 2 січня

За даними Укргідрометцентру, температура повітря в ніч з 1 на 2 січня все ще буде холодно — температура повітря складатиме від 0 в західних областях до — 14 на Сумщині та Харківщині. Вдень буде від 0 до +5, у Криму до +7.

Нагадаємо, новорічну ніч українці проведуть з морозами та снігом. Синоптики попереджають про нетипово холодну погоду на свята — температура опуститься до -7-13°. Сніг очікується практично по всій території країни, і це незвично на Новий рік.

"Лише у половині випадків на ранок 1 січня залягав сніговий покрив, а в останнє десятиріччя, сніг фіксувався лише у 2022, а у 2019 – 16 см, це найбільше значення за 30 річний період", — пояснює Віталій Постригань.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що сильні морози різко вдарять по Харкову. Холод принесе антициклон зі Скандинавського півострова.