Лютая метель и гололед. Когда в Харькове испортится погода

Метеорологи уже объявили на этот день I уровень опасности

Харьков и всю Украину продолжает накрывать настоящая зимняя погода. Так, уже в воскресенье, 28 декабря, Харьковскую область засыплет снегом еще больше.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков центральные и восточные области ожидают значительные осадки. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Какая погода будет в Харькове 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, харьковчан ожидает сильный снегопад, который продлится практически весь день. Снежить начнет ночью 27 декабря, а к утру осадки усилятся. Так, уже вечером на улицах Харькова ожидается до 9 см снежного покрова.

Погода в Харькове 28 декабря. Скриншот из Ventusky

При этом температура также будет способствовать снежной погоде, ведь за сутки столбик термометра будет колебаться от -3 до 0 градусов.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, 28 декабря на дорогах будет гололед. В Харьковской области, как и в большинстве восточных областей, объявлен первый уровень опасности. Возможна также метель с порывами ветра 15-20 м/с.

Области, где будет гололедица 28 декабря. Фото: Скриншот из Укргидрометцентра

Напомним, в ближайшие дни Киев также ожидает ухудшения погоды. Там прогнозируют морозы и сильный снегопад.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит предновогодний Харьков под вражескими обстрелами. В городе выпал снег, что радует детей, которые играют в снежки и катаются на санях возле руин.