Женские купе в украинских поездах: как они выглядят и куда можно доехать

Анастасия Мокрик
Вагоны для женщин в "УЗ" Новость обновлена 27 ноября 2025, 16:28
Вагоны для женщин в "УЗ". Фото Коллаж "Телеграфа"

Благодаря такой инициативе, женщины и матери с детьми до 5 лет могут путешествовать в отдельных отсеках без посторонних

В Украине с 2023 года создали в поездах женские купе с целью повышения комфорта и безопасности женщин в поездах дальнего следования. За эти несколько лет "Укрзализныця" расширила список поездов с такими вагонами до 15.

Проект женских купе был введен в ответ на многочисленные обращения пассажирок о необходимости создания безопасной среды в поездах. По словам представителей Укрзализныци, это не только вопрос психологического комфорта, но и меры по предотвращению нежелательных ситуаций. Поезда в таких вагонах доступна исклюительно женщинам. Мужчины не допускаются — в случае попытки покупки билета система выдаст предупреждение, а при посадке контролеры проверят документы.

Данная инициатива позволяет женщинам и матерям с детьми до 5 лет путешествовать в отдельных отсеках без посторонних. Компания в свою очередь не планирует останавливаться и будет расширять список поездов с женским купе.

Где доступно женское купе

Женские вагоны уже есть в составе 15 поездов. Три из них были добавлены летом 2025 года, остальные — функционируют с 2023 года.

  • №1/2 Харьков — Ворохта
  • ⁠№3/4 Запорожье — Ужгород
  • ⁠№5/6 Запорожье — Ясиня
  • ⁠№15/16 Харьков — Ясиня
  • ⁠№17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)
  • ⁠№22/21 Львов — Харьков
  • ⁠№26/25 Одесса — Ясиня
  • №29/30 Киев — Ужгород
  • ⁠№38/37 Киев — Запорожье
  • ⁠№41/42 Днепр — Трускавец
  • ⁠№43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
  • ⁠№75/76 Киев — Кривой Рог
  • ⁠№81/82 Киев — Чоп (Ужгород)
  • ⁠№95/96 Киев — Рахов
  • №98/97 Ковель — Киев

Как купить билет

Через мобильное приложение. В приложение "Укрзализныця" (доступно в App Store и Google Play) необходимо выбрать маршрут, тип вагона (купе), затем места — рядом с опцией появится метка "Женское купе". Если доступно, система заблокирует смешанные бронирования.

Кассы и терминалы. В кассах вокзалов уточните наличие женских купе. Эта информация будет отмечена в билете.

Также приобрести билет можно через партнерские сервисы, где можно сравнить варианты и купить онлайн.

Как выглядит женское купе

Фотографии, сделанные в женском вагоне, в 2023 году публиковало издание Gazeta.ua.

На кадрах видно, что купе с виду не отличаются от тех, которые есть в общих вагонах.

Как выглядит женское купе
Женское купе. Фото: Gazeta.ua
Как выглядит женское купе
Женское купе. Фото: Gazeta.ua
Как выглядит женское купе
Женское купе. Фото: Gazeta.ua

