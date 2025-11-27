Женские купе в украинских поездах: как они выглядят и куда можно доехать
-
-
Благодаря такой инициативе, женщины и матери с детьми до 5 лет могут путешествовать в отдельных отсеках без посторонних
В Украине с 2023 года создали в поездах женские купе с целью повышения комфорта и безопасности женщин в поездах дальнего следования. За эти несколько лет "Укрзализныця" расширила список поездов с такими вагонами до 15.
Проект женских купе был введен в ответ на многочисленные обращения пассажирок о необходимости создания безопасной среды в поездах. По словам представителей Укрзализныци, это не только вопрос психологического комфорта, но и меры по предотвращению нежелательных ситуаций. Поезда в таких вагонах доступна исклюительно женщинам. Мужчины не допускаются — в случае попытки покупки билета система выдаст предупреждение, а при посадке контролеры проверят документы.
Данная инициатива позволяет женщинам и матерям с детьми до 5 лет путешествовать в отдельных отсеках без посторонних. Компания в свою очередь не планирует останавливаться и будет расширять список поездов с женским купе.
Где доступно женское купе
Женские вагоны уже есть в составе 15 поездов. Три из них были добавлены летом 2025 года, остальные — функционируют с 2023 года.
- №1/2 Харьков — Ворохта
- №3/4 Запорожье — Ужгород
- №5/6 Запорожье — Ясиня
- №15/16 Харьков — Ясиня
- №17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)
- №22/21 Львов — Харьков
- №26/25 Одесса — Ясиня
- №29/30 Киев — Ужгород
- №38/37 Киев — Запорожье
- №41/42 Днепр — Трускавец
- №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
- №75/76 Киев — Кривой Рог
- №81/82 Киев — Чоп (Ужгород)
- №95/96 Киев — Рахов
- №98/97 Ковель — Киев
Как купить билет
Через мобильное приложение. В приложение "Укрзализныця" (доступно в App Store и Google Play) необходимо выбрать маршрут, тип вагона (купе), затем места — рядом с опцией появится метка "Женское купе". Если доступно, система заблокирует смешанные бронирования.
Кассы и терминалы. В кассах вокзалов уточните наличие женских купе. Эта информация будет отмечена в билете.
Также приобрести билет можно через партнерские сервисы, где можно сравнить варианты и купить онлайн.
Как выглядит женское купе
Фотографии, сделанные в женском вагоне, в 2023 году публиковало издание Gazeta.ua.
На кадрах видно, что купе с виду не отличаются от тех, которые есть в общих вагонах.
