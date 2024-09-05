Кулеба в Кабмине, но не тот. Что известно о новом министре развития общин и территорий

Еще один заместитель Ермака будет руководить министерством

Алексей Кулеба стал вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин и территорий. По нашей информации, впоследствии Минвосстановление планируют разделить на 2 развития общин, территорий и отдельной инфраструктуры. Кулебу рассматривают на ведомство по развитию общин (сюда войдет и реинтеграция оккупированных территорий).

Кулеба занимал должность замруководителя Офиса президента. До этого два года работал в Киевской облгосадминистрации. "Телеграф" рассказывает о Кулебе подробнее:

Биография

Алексею Кулеби 41 год, он из Киева. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика", затем обучался в аспирантуре Академии госуправления при президенте Украины.

Карьера

Преподавал правоведение в Университете Драгоманова. В 2007-2010 годах генеральный директор ООО "Хонин и партнеры". В 2010-2015 годах был депутатом Ржищевского городского совета Киевщины от партии "Единый Центр".

В 2016-2017 годах являлся советником генерального директора коммунального предприятия "Плесо".

В 2018-2019 годах являлся директором ООО "Asper Эстейт". В 2019-2020 гг. директор Департамента городского благоустройства КГГА.

В 2022 году был председателем Киевской ОГА. После начала полномасштабного вторжения РФ был назначен руководителем группы советников вне штата начальника Киевской областной военной администрации. Впоследствии снова вернулся на должность главы Киевской ОГА.

В 2023 году Кулебу назначили заместителем главы Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минкультом будет руководить однокурсник Андрея Ермака Николай Точицкий.