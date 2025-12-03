Укр

"УЗ" дарит пассажирам 3000 километров: как проехать через полстраны бесплатно (инструкция)

Анастасия Мокрик
Читати українською
Поезда "Укразлизныци"
Фото Коллаж "Телеграфа"

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места

В приложении "Укрзализныци" стали доступны билеты по программе "3000 км по Украине". В топе — рейсы из Запорожья и Харькова.

Что нужно знать:

  • Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, а отправиться в поездку — с пятницы, 5 декабря
  • 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный в Украине маршрут поезда
  • Для получения 3000 км необходимо будет обновить приложение "УЗ"
  • Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года

Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале "Укрзализныци" 3 декабря. Там отметили, что первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась.

"В декабре — это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте поближе с теми, кто ждет", — говорится в сообщении.

Как воспользоваться программой

Для начала необходимо обновить приложение.

Далее переходим в "Профиль", где нужно будет выбрать пункт "3000 кілометрів Україною".

После этого появится описание программы и объяснение, как использовать километры.

Внизу есть кнопка "Отримати кілометри". Нажимаем на нее и далее появится строка для подтверждения аккаунта через приложение "Дія".

После подтверждения через "Дію" в вашем личном кабинете в приложении "УЗ" появится уведомление о получении 3000 км, где они будут отображаться.

Далее выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании будут использованы километры – они автоматически спишутся с бонусного счета.

В свою очередь "УЗ" также предоставляет пошаговую инструкцию получения бесплатных километров:

Что известно о программе "3000 километров"

В декабре программа будет работать в тестовом режиме в поездах ко всем прифронтовым регионам. Это позволит семьям посетить близких у линии фронта или жителям прифронтовых общин переехать на зимний период в другие регионы. Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.

Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря.

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

  • №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск),
  • №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов,
  • №109/110 Львов – Николаев,
  • №115/116 Сумы – Киев,
  • №121/122 Николаев – Киев,
  • №127/128 Львов – Запорожье,
  • №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,
  • №143/144 Сумы – Рахов,
  • №39/40 Солотвино – Запорожье,
  • №45/44 Харьков – Ужгород,
  • №47/48 Запорожье – Мукачево,
  • №51/52 Одесса – Запорожье,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №61/62 Днепр – Ивано-Франковск,
  • №773/774 Киев – Конотоп,
  • №87/88 Ковель – Запорожье,
  • № 886/888 Фастов – Чернигов,
  • №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

  • №15/16 Харьков – Ясиня,
  • №17/18 Харьков – Ужгород,
  • №41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

  • №719/720 Харьков – Киев,
  • №723/722 Харьков – Киев,
  • №731/732 Запорожье – Киев.

Расстояние в 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный на сегодняшний день в Украине маршрут поезда. Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года.

