"УЗ" дарит пассажирам 3000 километров: как проехать через полстраны бесплатно (инструкция)
-
-
Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места
В приложении "Укрзализныци" стали доступны билеты по программе "3000 км по Украине". В топе — рейсы из Запорожья и Харькова.
Что нужно знать:
- Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, а отправиться в поездку — с пятницы, 5 декабря
- 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный в Украине маршрут поезда
- Для получения 3000 км необходимо будет обновить приложение "УЗ"
- Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года
Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале "Укрзализныци" 3 декабря. Там отметили, что первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась.
"В декабре — это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте поближе с теми, кто ждет", — говорится в сообщении.
Как воспользоваться программой
Для начала необходимо обновить приложение.
Далее переходим в "Профиль", где нужно будет выбрать пункт "3000 кілометрів Україною".
После этого появится описание программы и объяснение, как использовать километры.
Внизу есть кнопка "Отримати кілометри". Нажимаем на нее и далее появится строка для подтверждения аккаунта через приложение "Дія".
После подтверждения через "Дію" в вашем личном кабинете в приложении "УЗ" появится уведомление о получении 3000 км, где они будут отображаться.
Далее выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании будут использованы километры – они автоматически спишутся с бонусного счета.
В свою очередь "УЗ" также предоставляет пошаговую инструкцию получения бесплатных километров:
Что известно о программе "3000 километров"
В декабре программа будет работать в тестовом режиме в поездах ко всем прифронтовым регионам. Это позволит семьям посетить близких у линии фронта или жителям прифронтовых общин переехать на зимний период в другие регионы. Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.
Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря.
На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск),
- №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов,
- №109/110 Львов – Николаев,
- №115/116 Сумы – Киев,
- №121/122 Николаев – Киев,
- №127/128 Львов – Запорожье,
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,
- №143/144 Сумы – Рахов,
- №39/40 Солотвино – Запорожье,
- №45/44 Харьков – Ужгород,
- №47/48 Запорожье – Мукачево,
- №51/52 Одесса – Запорожье,
- №53/54 Днепр – Одесса,
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск,
- №773/774 Киев – Конотоп,
- №87/88 Ковель – Запорожье,
- № 886/888 Фастов – Чернигов,
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
- №15/16 Харьков – Ясиня,
- №17/18 Харьков – Ужгород,
- №41/42 Днепр – Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев,
- №723/722 Харьков – Киев,
- №731/732 Запорожье – Киев.
Расстояние в 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный на сегодняшний день в Украине маршрут поезда. Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года.
