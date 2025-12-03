"УЗ" дарит пассажирам 3000 километров: как проехать через полстраны бесплатно (инструкция)

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места

В приложении "Укрзализныци" стали доступны билеты по программе "3000 км по Украине". В топе — рейсы из Запорожья и Харькова.

Что нужно знать:

Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, а отправиться в поездку — с пятницы, 5 декабря

3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный в Украине маршрут поезда

Для получения 3000 км необходимо будет обновить приложение "УЗ"

Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года

Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале "Укрзализныци" 3 декабря. Там отметили, что первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась.

"В декабре — это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте поближе с теми, кто ждет", — говорится в сообщении.

Как воспользоваться программой

Для начала необходимо обновить приложение.

Далее переходим в "Профиль", где нужно будет выбрать пункт "3000 кілометрів Україною".

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

После этого появится описание программы и объяснение, как использовать километры.

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

Внизу есть кнопка "Отримати кілометри". Нажимаем на нее и далее появится строка для подтверждения аккаунта через приложение "Дія".

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

После подтверждения через "Дію" в вашем личном кабинете в приложении "УЗ" появится уведомление о получении 3000 км, где они будут отображаться.

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

Далее выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании будут использованы километры – они автоматически спишутся с бонусного счета.

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

Инструкция - как получить 3000 км. Фото: "Телеграф"

В свою очередь "УЗ" также предоставляет пошаговую инструкцию получения бесплатных километров:

Что известно о программе "3000 километров"

В декабре программа будет работать в тестовом режиме в поездах ко всем прифронтовым регионам. Это позволит семьям посетить близких у линии фронта или жителям прифронтовых общин переехать на зимний период в другие регионы. Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.

Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря.

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск),

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов,

№109/110 Львов – Николаев,

№115/116 Сумы – Киев,

№121/122 Николаев – Киев,

№127/128 Львов – Запорожье,

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,

№143/144 Сумы – Рахов,

№39/40 Солотвино – Запорожье,

№45/44 Харьков – Ужгород,

№47/48 Запорожье – Мукачево,

№51/52 Одесса – Запорожье,

№53/54 Днепр – Одесса,

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск,

№773/774 Киев – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запорожье,

№ 886/888 Фастов – Чернигов,

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня,

№17/18 Харьков – Ужгород,

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев,

№723/722 Харьков – Киев,

№731/732 Запорожье – Киев.

Расстояние в 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный на сегодняшний день в Украине маршрут поезда. Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Укрзализныця запустила новую фишку — что такое Гранатомед и как он увеличивает цену билета.