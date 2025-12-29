Почему на правом берегу Киева света больше, чем на левом и когда могут отменить графики: энергетики объяснили

Россияне нанесли серьезный ущерб энергетическим объектам в Киеве

После российских обстрелов Киева в ночь на 27 декабря ситуация с энергообеспечением остается непростой. Несмотря на серьезные ограничения, энергетики на правом берегу столицы работают по графику.

В то же время на левом берегу Киева серьезные проблемы с состоянием энергосетей, поэтому перейти на графики сейчас очень тяжело. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", — написал Коваленко и дал несколько советов, как выяснить причину отсутствия света.

Что делать, если у вас нет света на правом берегу Киева

Во-первых, посмотреть графики. Следует помнить, что они могут меняться в течение дня.

Во-вторых, если по графику свет должен быть, а по факту его нет, проверьте, не экстренные ли сейчас отключения.

В-третьих, если отключения не экстренные, возможно возникла какая-то локальная авария. Если это так, то наиболее вероятно, ОСМД или управляющая компания уже сделали заявку оператору системы распределения от всего дома.

"Учитывайте, что большое количество заявок от жителей не ускоряет выезд бригады. Достаточно одного обращения от ОСМД или управляющей компании", — отметил Коваленко.

Что делать, если у вас нет света на левом берегу Киева

По словам гендиректора YASNO, если вы – житель левого берега Киева и сейчас у вас нет света – это экстренные отключения. В этом случае необходимо проверить статус на сайте YASNO или ОСР.

"Хочу заверить: как только будет возможность перейти на графики для всех киевлян или вообще от них отказаться — энергетики это сделают. Я понимаю, что это тяжело, особенно сейчас, когда морозно. Но энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы починить сети и вернуть свет во всех домах", — написал Коваленко.

Сергей Коваленко. Фото YASNO

Когда могут быть отменены графики отключений

И.о. министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes Ukraine заявил, что, в случае полного прекращения ударов россиян по энергетической инфраструктуре, Украине понадобится около двух месяцев, чтобы вернуться к режиму без отключений света.

"Недавно делали расчеты. Если бы сейчас удары прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца", — сказал Некрасов.

По его словам, за три осенних месяца россияне повредили 8000 МВт энергогенерации. По состоянию на данный момент, несмотря на продолжение российских атак, было восстановлено около половины этой мощности.

"Россия атакует не только электростанции, но и электросети, подстанции и газодобывающую инфраструктуру. На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10-15 дней", — отметил и.о. министра.

Он добавил, что по состоянию на конец декабря было зафиксировано более 2 тысяч ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. В месяц россияне в среднем уничтожают по 60 трансформаторов.

И.о. министра энергетики Артём Некрасов. Фото Минэнерго

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных графиках отключений для Киева и где можно их проверить.