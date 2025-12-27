ФОП будут платить больше с 1 января: на сколько вырастут налоги

Украинские предприниматели вынуждены будут платить больше налоговых отчислений

Уже с 1 января 2026 г. в Украине вырастет прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Это приведет и к увеличению налоговых выплат для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, в Украине распространено сокращение ФОП — ред.).

С первого дня 2026 года предпринимателей в Украине начнут действовать новые показатели. "Телеграф" расскажет сколько нужно будет платить ФОП.

Что нужно знать:

Уже с 1 января украинские предприниматели столкнутся с увеличением налогов и сборов

Вырастут отчисления на единый налог, военный сбор и единый социальный взнос

Также изменятся лимиты на доход всех групп ФОП

Сколько будут платить предприниматели в 2026 году

ФОП 1 группа

Единый налог (ЕП) – 332,80 гривен в месяц (10% от размера прожиточного минимума);

Единый социальный взнос (ЕСВ) – 1902,34 гривны в месяц (22% от размера минимальной зарплаты);

Военный сбор – 864,70 гривен в месяц (10% от размера минимальной зарплаты).

Всего: 3 тысячи 99,84 гривен.

ФОП 2 группа

Единый налог (ЕП) – 1729,40 гривен в месяц (20% от размера минимальной зарплаты);

ЕСВ – 1902,34 гривны в месяц (22% от размера минимальной зарплаты);

Военный сбор – 864,70 гривен в месяц (10% от размера минимальной зарплаты).

Итого: 4 тысячи 496,44 гривен.

ФОП 3 группа

Единый налог (ЕП) – 5% от дохода;

Единый социальный взнос (ЕСВ) – 1902,34 гривны в месяц (22% от размера минимальной зарплаты);

Военный сбор – 1% от дохода.

Увеличение лимитов в 2026 году

Также с 2026 года лимиты доходов для ФОП увеличиваются. В частности, для:

1 группы – 1 миллион 444 тысячи 49 гривен.

2 группы – 7 миллионов 211 тысяч 598 гривен.

3 группы – 10 миллионов 91 тысячи 49 гривен.

С 1 января в Украине увеличатся налоги для ФОП. Фото Pexels.com

На сколько вырастет "минималка" и прожиточный минимум в 2026 году

Как сообщал "Телеграф", согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет с нынешних 8 тысяч до 8 647 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3328 гривен с нынешних 3028 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 января в Украине изменится почти все. Будут новые зарплаты, пенсии, налоги и правила выезда за границу.