ФОП будут платить больше с 1 января: на сколько вырастут налоги
Украинские предприниматели вынуждены будут платить больше налоговых отчислений
Уже с 1 января 2026 г. в Украине вырастет прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Это приведет и к увеличению налоговых выплат для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, в Украине распространено сокращение ФОП — ред.).
С первого дня 2026 года предпринимателей в Украине начнут действовать новые показатели. "Телеграф" расскажет сколько нужно будет платить ФОП.
Что нужно знать:
- Уже с 1 января украинские предприниматели столкнутся с увеличением налогов и сборов
- Вырастут отчисления на единый налог, военный сбор и единый социальный взнос
- Также изменятся лимиты на доход всех групп ФОП
Сколько будут платить предприниматели в 2026 году
ФОП 1 группа
- Единый налог (ЕП) – 332,80 гривен в месяц (10% от размера прожиточного минимума);
- Единый социальный взнос (ЕСВ) – 1902,34 гривны в месяц (22% от размера минимальной зарплаты);
- Военный сбор – 864,70 гривен в месяц (10% от размера минимальной зарплаты).
Всего: 3 тысячи 99,84 гривен.
ФОП 2 группа
- Единый налог (ЕП) – 1729,40 гривен в месяц (20% от размера минимальной зарплаты);
- ЕСВ – 1902,34 гривны в месяц (22% от размера минимальной зарплаты);
- Военный сбор – 864,70 гривен в месяц (10% от размера минимальной зарплаты).
Итого: 4 тысячи 496,44 гривен.
ФОП 3 группа
- Единый налог (ЕП) – 5% от дохода;
- Единый социальный взнос (ЕСВ) – 1902,34 гривны в месяц (22% от размера минимальной зарплаты);
- Военный сбор – 1% от дохода.
Увеличение лимитов в 2026 году
Также с 2026 года лимиты доходов для ФОП увеличиваются. В частности, для:
- 1 группы – 1 миллион 444 тысячи 49 гривен.
- 2 группы – 7 миллионов 211 тысяч 598 гривен.
- 3 группы – 10 миллионов 91 тысячи 49 гривен.
На сколько вырастет "минималка" и прожиточный минимум в 2026 году
Как сообщал "Телеграф", согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год" с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет с нынешних 8 тысяч до 8 647 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3328 гривен с нынешних 3028 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 января в Украине изменится почти все. Будут новые зарплаты, пенсии, налоги и правила выезда за границу.