Выезд за границу по-новому: кого из мужчин выпускают с 1 января 2026 года

Выезд будет разрешаться не более чем на 60 дней

С 1 января 2026 года за границу из Украины могут уехать больше людей. Временное право выезда получили мужчины от 23 до 60 лет, работающие в некоторых областях, но только при определенном условии.

Что нужно знать:

Для журналистов, медийщиков и специалистов по стратегическим коммуникациям введена отдельная процедура

Выезд для этой категории разрешен только для работы и не более чем на 60 дней

Как пояснила адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова, правительство ввело специальную процедуру для мужчин, работающих в сфере журналистики, медиа и стратегических коммуникаций. Другие категории, в том числе женщины, дети, люди с инвалидностью, мужчины до 22 и после 60 лет будут уезжать по старым правилам. Для мужчин 23–60 лет с отсрочкой, служебной командировкой или участием в международных миссиях порядок выезда также не меняется.

Кто может уехать без ограничений (с соответствующими документами):

Женщины, дети, мужчины старше 60 лет

Мужчины от 18 до 22 лет могут выезжать с действительным загранпаспортом и военно-учетным документом (бумажным или электронным), но это не распространяется на определенных госслужащих.

Исключены из военного учета по состоянию здоровья

Лица с инвалидностью

Сопутствующие лица с инвалидностью (1-2 группы) или едут на лечение

Мужчины, имеющие троих или более детей младше 18 лет

Лица в служебных командировках, студенты по образовательным программам, спортсмены, волонтеры (по определенным критериям), работники некоторых гуманитарных организаций.

В то же время, для работников медиа и информационной сферы с 2026 года будет действовать отдельный механизм — выезд будет разрешаться только для выполнения профессиональных задач и не более чем на 60 дней. Для этого понадобятся загранпаспорт, военно-учетный документ, официальное приглашение от иностранной стороны и подтверждение Госкомтелерадио.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в письме от Госкомтелерадио должна быть указана дата выезда и возвращения, пункт пропуска и другие данные. При этом пограничники вправе все равно не выпустить человека.