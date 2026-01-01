Выезд за границу по-новому: кого из мужчин выпускают с 1 января 2026 года
Выезд будет разрешаться не более чем на 60 дней
С 1 января 2026 года за границу из Украины могут уехать больше людей. Временное право выезда получили мужчины от 23 до 60 лет, работающие в некоторых областях, но только при определенном условии.
Что нужно знать:
- Для журналистов, медийщиков и специалистов по стратегическим коммуникациям введена отдельная процедура
- Выезд для этой категории разрешен только для работы и не более чем на 60 дней
Как пояснила адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова, правительство ввело специальную процедуру для мужчин, работающих в сфере журналистики, медиа и стратегических коммуникаций. Другие категории, в том числе женщины, дети, люди с инвалидностью, мужчины до 22 и после 60 лет будут уезжать по старым правилам. Для мужчин 23–60 лет с отсрочкой, служебной командировкой или участием в международных миссиях порядок выезда также не меняется.
Кто может уехать без ограничений (с соответствующими документами):
- Женщины, дети, мужчины старше 60 лет
- Мужчины от 18 до 22 лет могут выезжать с действительным загранпаспортом и военно-учетным документом (бумажным или электронным), но это не распространяется на определенных госслужащих.
- Исключены из военного учета по состоянию здоровья
- Лица с инвалидностью
- Сопутствующие лица с инвалидностью (1-2 группы) или едут на лечение
- Мужчины, имеющие троих или более детей младше 18 лет
- Лица в служебных командировках, студенты по образовательным программам, спортсмены, волонтеры (по определенным критериям), работники некоторых гуманитарных организаций.
В то же время, для работников медиа и информационной сферы с 2026 года будет действовать отдельный механизм — выезд будет разрешаться только для выполнения профессиональных задач и не более чем на 60 дней. Для этого понадобятся загранпаспорт, военно-учетный документ, официальное приглашение от иностранной стороны и подтверждение Госкомтелерадио.
Как ранее рассказывал "Телеграф", в письме от Госкомтелерадио должна быть указана дата выезда и возвращения, пункт пропуска и другие данные. При этом пограничники вправе все равно не выпустить человека.