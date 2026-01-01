Ваш холодильник способен на большее: как спасти новогодние салаты во время отключений
К отключениям следует подготовится заранее
Отключения света во время новогодних праздников становятся еще неприятней. Многие люди задаются вопросом о том, как сохранить салаты и другие блюда, если холодильник не работает.
"Телеграф" рассказывает о простом лайфхаке во время отключений.
Поможет сохранить ваши блюда первозданном виде все тот же холодильник. Даже несмотря на отключения. Однако его необходимо будет немного "прокачать" с помощью бутылок.
Как пишет РБК-Украина, в холодильной камере температура остается безопасной (до +4°C) в течение 4 часов без электричества. Однако, даже если ваш холодильник "послабее" или отключения длятся дольше, то и это не проблема.
Если вы знаете, что света не будет долго, подготовьтесь заранее:
Всегда держите в морозилке несколько бутылок с водой (не заливайте их до краев, чтобы лед не разорвал пластик). Когда свет исчезнет, переложите часть льда на полки холодильника. Это даст вам дополнительные 3-5 часов прохлады для сыра, колбас и супов.
Если холодильник старый и плохо держит температуру, накройте его сверху одеялами или пледами (но не закрывайте вентиляционные отверстия, если свет вдруг включат).
