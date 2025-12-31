Доходит до штрафов и даже тюрьмы: в каких странах не отмечают Новый год
-
-
Новый год многие в мире расценивают, как один из главных праздников и, соответственно, ждут его и готовятся. Однако многие не означает все. В каких-то странах 1 января не отмечают по религиозным соображениям, а кое-где это даже запрещено законом.
"Телеграф" рассказывает о том, в каких странах не отмечают Новый год и где его празднование может закончиться тюрьмой.
Где действует запрет на Новый год
Бруней
В этом крошечном государстве, граничащим с Малайзией, последствия за публичное празднование 1 января могут быть суровыми. Там запрет на празднование Нового года по григорианскому календарю действует на законодательном уровне. Связано это с действием законов шариатского права. За нарушение установленных норм предусмотрены штрафы или даже тюремное заключение.
Праздновать Новый год 1 января разрешено только людям, которые не являются мусульманами и только в частном порядке, без массовых мероприятий.
Саудовская Аравия
Также праздновать Новый год 1 января запрещает закон Саудовской Аравии. В этой стране, живущей по исламскому календарю, не принято отмечать такую смену дат. Там этот день считается обычным рабочим днем. Более того, правоохранители устраивают проверки на рынках и базарах, в отелях и развлекательных комплексах, чтобы нигде не присутствовала запрещенная новогодняя символика, открытки или не устраивали тематические вечеринки.
В государстве принято широко отмечать день весеннего равноденствия 21 марта, когда наступает священный месяц мухаррам.
Сомали
С 2015 года официальный запрет на празднование Нового года по григорианскому календарю действует и в Сомали. Вместо 1 января единственным новогодним праздником, который здесь признают, остается мусульманский Новый год по лунному календарю.
Где не отмечают 1 января
Существует ряд стран, где Новый год не запрещен, но его либо не отмечают, либо пытаются постепенно вытеснить из публичной жизни.
Среди таких государств:
- Таджикистан — формально праздник не отменен (хотя обсуждения этого ведутся), однако в общественных местах запрещены елки, подарки и массовые мероприятия;
- Иран — тут живут по персидскому календарю, и главный праздник года — Навруз — приходится на 21 марта, день весеннего равноденствия. 1 января остается обычным рабочим днем без особого символизма.
- Китай — хотя 1 января здесь официально является выходным, для большинства китайцев это скорее формальность, а не настоящее начало года. Новый год в Китае празднуют между концом января и февралем.
- Индия — в этой стране каждый регион празднует Новый год в соответствии с собственными традициями, поэтому 1 января может быть как обычным рабочим днем, так и поводом для индивидуальных торжеств.
- Вьетнам — Новый год очень широко отмечают в конце января-начале февраля (в 1-й день 1-го месяца по лунному календарю) — этот большой праздник имеет название Тет.
- Бангладеш — 1 января является выходным днем и официальным праздником, но Новый год наступает в этой стране в первый день месяца бойшак — 14 апреля.
- Южная Корея — местные не воспринимают дату именно как праздничную — для них 1 января просто лишний повод отдохнуть дополнительный день и провести его с родными и друзьями. Хотя города к празднику украшают, но это в основном для туристов.
- Израиль — 1 января считается обычным рабочим днем. Израильтяне отмечают новый год, который называется Рош Ха-Шана, в сентябре или октябре — в новолуние месяца тишрей по еврейскому календарю.
