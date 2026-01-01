Ваш холодильник здатний на більше: як врятувати новорічні салати під час відключень

До відключень слід підготуватися заздалегідь

Відключення світла під час новорічних свят стають ще неприємнішими. Багато людей загадуються питаннями про те, як зберегти салати та інші страви, якщо холодильник не працює.

"Телеграф" розповідає про простий лайфхак під час відключень.

Допоможе зберегти ваші страви первозданному вигляді все той же холодильник. Навіть попри відключення. Однак його необхідно буде трохи прокачати за допомогою пляшок.

Як пише РБК-Україна, у холодильній камері температура залишається безпечною (до +4°C) протягом 4 годин без електрики. Однак, навіть якщо ваш холодильник "слабший" або відключення тривають довше, це теж не проблема.

Якщо ви знаєте, що світла не буде довго, підготуйтеся заздалегідь:

Завжди тримайте в морозилці кілька пляшок із водою (не заливайте їх до країв, щоб лід не розірвав пластик). Коли світло зникне, перекладіть частину льоду на полиці холодильника. Це дасть вам додаткові 3-5 годин прохолоди для сиру, ковбас та супів.

Якщо холодильник старий і погано тримає температуру, накрийте його зверху ковдрами або пледами (але не закривайте вентиляційні отвори, якщо світло раптом увімкнуть).

