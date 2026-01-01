Веселье, "поздравления" для врага и неприятные инциденты: как Харьков отметил Новый год (видео)

Не обошлось и без происшествий

Несмотря на то что Харьков является прифронтовым городом, новогодней атмосферы у него все же было не отнять. Харьковчане весело встретили праздник, но с поправкой на военное время.

"Телеграф" рассказывает о том, как Харьков встретил Новый год.

Красота и опасность

В этом году Харьков сиял различными украшениями, в которые город нарядили еще перед началом праздников. Многие местные жители публиковали ролики о том, что они впечатлены внешним видом своего города.

Красивые украшения, что важно не прерывали свое свечение ибо Харьков сейчас живет без графиков отключений света. С одной стороны это добавило красоты и удобства, но причина отсутствия отключений — вхождение в 20-километровую прифронтовую зону.

Сверкало украшениями в городе даже метро. На станциях также установили ёлки.

Новый год в Харькове. Фото - Ян Доброносов

Некоторые граждане и сами поднимали себе и окружающим настроение в вечер 31 декабря.

Праздничная суета с военными нотками

31 декабря, как и все города Украины, Харьков накрыла предпраздничная суета. Хозяева спешили наготовить еды к Новому году, но не забывали "поблагодарить" врага. Один из местных пабликов публиковал кулинарные шедевры харьковчан:

Не обошлось и без происшествий

Несмотря на запрет салютов, некоторых граждан, которые решили добавить себе настроения, нарушая правопорядок, это не остановило.

Тревога под бой курантов

Враг не переставал терроризировать украинцев даже в новогоднюю ночь. До часу ночи в городе наблюдалась дроновая опасность.

Всего по всей Украине в эту ночь враг запустил более 200 беспилотников. К счастью, большинство из них удалось обезвредить.

